بعد انتهاء الحرب على غزة، رسالة علاء مبارك بشأن تسليم سلاح المقاومة تثير الجدل

أثارت رسالة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن تسليم المقاومة لسلاحها، وأنه ضمان لعدم إشعال الحرب في المنطقة، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تأكيده أن فكرة قوات عربية بإشراف أمريكي هي الضمان لحفظ الأمن.

انتهاء الحرب على قطاع غزة وتسليم سلاح حماس

وأكد علاء مبارك أن مصر قامت بدور كبير ومحوري في وقف القتال ودخول المساعدات لأهل غزة في القطاع، متسائلًا عما سيحدث بعد ذلك في شأن القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وانسحاب الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية.

وقال علاء مبارك عن انتهاء الحرب على قطاع غزة: “انتهت الحرب وتسليم حماس للسلاح ضمان لعدم إشعال المنطقة مرة أخرى وفكرة دخول قوات عربية بإشراف أمريكى لحفظ الأمن تنهي موضوع تواجد حماس داخل القطاع حتى لا تتكرر أحداث طوفان الأقصى، التى تسببت في دمار كامل للقطاع على حساب أهل غزة”.

وأكد علاء مبارك أن “انسحاب حماس من المشهد وتواجد قوات عربية هو الضمان، حتى يعم السلام ويتم إعادة إعمار القطاع دون الخوف من أي عمليات حماسية مستقبلية، وهو سيناريو شاهدناه أكثر من مرة على مدار سنوات”.

وعن الدور المصري في إنهاء الحرب على غزة، قال علاء مبارك: “انتهت الحرب وهذا شيء جيد ومصر قامت بدور كبير ومحوري في وقف القتال ودخول المساعدات لأهلنا داخل القطاع، لكن الأهم ماذا بعد بالنسبة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة؟”

تسليم سلاح المقاومة يثير الجدل بين النشطاء

وأثارت رسالة علاء مبارك عن تسليم سلاح المقاومة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن المشكلة ليست في تسليم سلاح المقاومة، وأن ما حدث في طوفان الأقصي كان نتيجة لأفعال الكيان منذ 70 عامًا، في حين تساءل آخرون عن ضمان عدم تكرار الاحتلال لأفعاله ضد الفلسطينيين في حال تسليم المقاومة لسلاحها.

وتساءل أحد النشطاء “ونضمن منين بعد تسليم السلاح والرهائن أن إسرائيل مش ها تعاود الحرب علي أهل غزة، ومتى كان لليهود عهد... ومن قال إن سبب الحرب هو طوفان الأقصى.. خطة الحرب كانت موجودة ومعدة وكان ينقصها التوقيت والفرصة”

ليرد علاء مبارك قائلًا: “المطلوب ننتظر طوفان آخر! حان وقت التفاوض والعالم كله الآن متعاطف مع القضية الفلسطينية، يجب استغلال هذا الزخم لصالح حل القضية”.

