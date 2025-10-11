السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بعد انتهاء الحرب على غزة، رسالة علاء مبارك بشأن تسليم سلاح المقاومة تثير الجدل

علاء مبارك
علاء مبارك

أثارت رسالة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن تسليم المقاومة لسلاحها، وأنه ضمان لعدم إشعال الحرب في المنطقة، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تأكيده أن فكرة قوات عربية بإشراف أمريكي هي الضمان لحفظ الأمن.

انتهاء الحرب على قطاع غزة وتسليم سلاح حماس

وأكد علاء مبارك أن مصر قامت بدور كبير ومحوري في وقف القتال ودخول المساعدات لأهل غزة في القطاع، متسائلًا عما سيحدث بعد ذلك في شأن القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وانسحاب الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية.  

إنتهاء الحرب على غزة وعودة النازحين، فيتو
إنتهاء الحرب على غزة وعودة النازحين، فيتو


وقال علاء مبارك عن انتهاء الحرب على قطاع غزة:  “انتهت الحرب وتسليم حماس للسلاح ضمان لعدم إشعال المنطقة مرة أخرى وفكرة دخول قوات عربية بإشراف أمريكى لحفظ الأمن تنهي موضوع تواجد حماس داخل القطاع حتى لا تتكرر أحداث طوفان الأقصى، التى تسببت في دمار كامل للقطاع على حساب أهل غزة”.

وأكد علاء مبارك أن “انسحاب حماس من المشهد وتواجد قوات عربية هو الضمان، حتى يعم السلام ويتم إعادة إعمار القطاع دون الخوف من أي عمليات حماسية مستقبلية، وهو سيناريو شاهدناه أكثر من مرة على مدار سنوات”.

وعن الدور المصري في إنهاء الحرب على غزة، قال علاء مبارك: “انتهت الحرب وهذا شيء جيد ومصر قامت بدور كبير ومحوري في وقف القتال ودخول المساعدات لأهلنا داخل القطاع، لكن الأهم ماذا بعد بالنسبة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة؟”

 

تسليم سلاح المقاومة يثير الجدل بين النشطاء

وأثارت رسالة علاء مبارك عن تسليم سلاح المقاومة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن المشكلة ليست في تسليم سلاح المقاومة، وأن ما حدث في طوفان الأقصي كان نتيجة لأفعال الكيان منذ 70 عامًا، في حين تساءل آخرون عن ضمان عدم تكرار الاحتلال لأفعاله ضد الفلسطينيين في حال تسليم المقاومة لسلاحها.

إنتهاء الحرب على غزة وعودة النازحين، فيتو
انتهاء الحرب على غزة وعودة النازحين، فيتو


وتساءل أحد النشطاء “ونضمن منين بعد تسليم السلاح والرهائن أن إسرائيل مش ها تعاود الحرب علي أهل غزة، ومتى كان لليهود عهد... ومن قال إن سبب الحرب هو طوفان الأقصى.. خطة الحرب كانت موجودة ومعدة وكان ينقصها التوقيت والفرصة” 

ليرد علاء مبارك قائلًا: “المطلوب ننتظر طوفان آخر! حان وقت التفاوض والعالم كله الآن متعاطف مع القضية الفلسطينية، يجب استغلال هذا الزخم لصالح حل القضية”.

سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

أرض متفحمة ورائحة دم، صور توثق ماذا وجد أهالي غزة بعد عودتهم إلى شمال غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء مبارك دخول المساعدات لأهل غزة انتهاء الحرب على قطاع غزة إعادة إعمار القطاع تسليم سلاح المقاومة إقامة الدولة الفلسطينية

مواد متعلقة

سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

أرض متفحمة ورائحة دم، صور توثق ماذا وجد أهالي غزة بعد عودتهم إلى شمال غزة

الكشف عن موقع تمركز الفريق العسكري الأمريكي في إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق غزة

بدء وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية