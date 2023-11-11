السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بتكرار سيناريو تدمير غزة في دولة عربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال وزير   جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، اليوم السبت، إن ما يحدث في غزة قد يحدث في بيروت، وذلك في رسالة تحذير لحزب الله اللبناني.


جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر لبنان 


وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطابه اليوم السبت، إن الحزب زاد من عملياته النوعية ضد جيش الاحتلال  على الحدود الجنوبية للبنان.


قال  الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب متلفز اليوم السبت، إن هناك تطورا نوعيا وكميا في عمليات  حزب الله ضد العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.  

Advertisements

الخطاب الثاني لحسن نصر الله

 

و أضاف نصر الله أنه للمرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله المسيرات الهجومية في الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأكد حسن نصر الله أن حزب الله استخدم طائرات مسيرة للاستطلاع في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تعود بالمعلومات والصور لحزب الله.

وتابع  الأمين العام لحزب الله اللبناني  أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي غاشم هو تطور خطير وكبير واستثنائي وهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الاسرائيلي المتوحش.

وذكر نصر الله  في خطابه اليوم: أن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الاحتلال المتوحشة وأبرز أهدافها هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني،  أن الأحداث الجارية في غزة شاهده على حدثين كبيرين الحدث الأول هو عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو.

وتابع نصر الله:" أن الغريب في جرائم العدوان على غزة هو الاعتداء الفاضح والمتبنى رسميًا من قبل العدو بحجج واهية وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة وهذا لم يهدأ ولم يتراجع بل يزداد".
 

txt

المفوض العام للأونروا: جيش الاحتلال دفع أهالي غزة إلى مكان لا يرقى للحياة الكريمة

txt

نصر الله يكشف أسلحة استخدمها حزب الله للمرة الأولى ضد جيش الاحتلال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة بيروت حزب الله لبنان حسن نصر الله

مواد متعلقة

المفوض العام للأونروا: جيش الاحتلال دفع أهالي غزة إلى مكان لا يرقى للحياة الكريمة

نصر الله يكشف أسلحة استخدمها حزب الله للمرة الأولى ضد جيش الاحتلال

صحيفة عبرية تكشف عدد قتلى ومصابي جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية