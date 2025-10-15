الكولدير القاتل، مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل معهد ديني بالمنيا

لقي طالب مصرعة صعقا بالكهرباء داخل معهد ديني في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة طالب صعقا بالكهرباء داخل معهد ديني بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طالب صعقا بالكهرباء بكولدير مياه داخل معهد ديني في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وفاة طالب في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة الطالب"إ. م "10 أعوام صعقا بالكهرباء بكولدير مياه.

مشرحة المستشفي

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

