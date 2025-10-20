الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الشباب والرياضة تكشف آخر تطورات واقعة مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة (فيديو)

عمر عصر، فيتو
عمر عصر، فيتو

سرد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل تتعلق بالتحقيقات التي ستُجرى في المشادة التي حدثت بين اثنين من لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة المشارك في بطولة أفريقيا للعبة.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان هناك مكالمة هاتفية من الوزير لكل اللاعبين قبل خوض نهائي بطولة أفريقيا والوزير قام بتهنئة اللاعبين بعد الفوز ببطولة أفريقيا للتنس الطاولة».

وأردف قائلًا: «كان هناك احتواء للأزمة بما لا يضر المنتخب المصري، لأن هذه المشادة كان يمكن أن تؤثر سلبًا على مشوار منتخب مصر في البطولة»، مشيرا إلى أنه تم إحالة اللاعبين الاثنين (عمر عصر ومحمود أشرف حلمي) للتحقيق من قبل اتحاد تنس الطاولة، وكذلك من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، وتم تشكيل لجنة ثالثة من قبل لجنة القيم وضبط الأداء الرياضي والحوكمة للتحقيق للواقعة وعدم الاكتفاء بتحقيقات اتحاد تنس الطاولة، خاصة أن أحد اللاعبين الاثنين هو نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.

وأكد أن وزير الرياضة تواصل مع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل الاطّلاع على تحقيقات المشادة بين لاعبي تنس الطاولة، موضحا: «وهناك مثار جدل في التحقيقات، وهو هل ابن رئيس الاتحاد كان كفئًا لتمثيل منتخب مصر في البطولة أم أنه كان هناك مجاملات في ضمه لبعثة المنتخب المسافر».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر لتنس الطاولة بطولة أفريقيا الاعلامي احمد موسي نهائي بطولة افريقيا عمر عصر ومحمود أشرف حلمي

مواد متعلقة

تنس الطاولة، عمر عصر يصدر بيانا هاما بعد فضيحة تونس

"فضيحة تونس" تفتح النار على اتحاد تنس الطاولة ووزارة الرياضة

بعد أزمة تنس الطاولة، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الانضباط داخل المنتخبات والاتحادات الرياضية

أول تعليق من وزارة الرياضة على أزمة لاعبي تنس الطاولة

الأكثر قراءة

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

يسرا وليلى علوي وأمينة خليل يتألقن على ريد كاربت "ولنا في الخيال حب" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

الشباب والرياضة تكشف كواليس حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية