الشباب والرياضة تكشف آخر تطورات واقعة مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة (فيديو)

سرد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل تتعلق بالتحقيقات التي ستُجرى في المشادة التي حدثت بين اثنين من لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة المشارك في بطولة أفريقيا للعبة.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان هناك مكالمة هاتفية من الوزير لكل اللاعبين قبل خوض نهائي بطولة أفريقيا والوزير قام بتهنئة اللاعبين بعد الفوز ببطولة أفريقيا للتنس الطاولة».

وأردف قائلًا: «كان هناك احتواء للأزمة بما لا يضر المنتخب المصري، لأن هذه المشادة كان يمكن أن تؤثر سلبًا على مشوار منتخب مصر في البطولة»، مشيرا إلى أنه تم إحالة اللاعبين الاثنين (عمر عصر ومحمود أشرف حلمي) للتحقيق من قبل اتحاد تنس الطاولة، وكذلك من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، وتم تشكيل لجنة ثالثة من قبل لجنة القيم وضبط الأداء الرياضي والحوكمة للتحقيق للواقعة وعدم الاكتفاء بتحقيقات اتحاد تنس الطاولة، خاصة أن أحد اللاعبين الاثنين هو نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.

وأكد أن وزير الرياضة تواصل مع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل الاطّلاع على تحقيقات المشادة بين لاعبي تنس الطاولة، موضحا: «وهناك مثار جدل في التحقيقات، وهو هل ابن رئيس الاتحاد كان كفئًا لتمثيل منتخب مصر في البطولة أم أنه كان هناك مجاملات في ضمه لبعثة المنتخب المسافر».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.