كيف غيرت “حياة كريمة” ملامح الواحات البحرية بمحافظة الجيزة

تشهد الواحات البحرية طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات ضمن المرحلة الحالية من مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير خدمات متكاملة لأهالي الريف والمناطق النائية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المشروعات الجارية في مركز ومدينة الواحات البحرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمناطق البعيدة وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف ربوع المحافظة، مشيرًا إلى أن المشروعات تشمل قطاعات البنية التحتية، والمرافق، والتعليم، والصحة، والزراعة، والتمكين الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير عدد من الطرق الداخلية والرئيسية التي تربط القرى والمناطق السكنية، مما ساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين الخدمات اللوجستية والسياحية، كما يجري تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمد الشبكات الجديدة واستبدال الخطوط المتهالكة بما يضمن وصول الخدمة لجميع التجمعات.

وفي قطاع الصحة، لفت المحافظ إلى أنه تم تطوير مستشفى الواحات البحرية المركزي وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب دعم الوحدات الصحية بالقوافل الطبية المجانية لتقديم الرعاية العلاجية للأهالي في القرى والمناطق النائية.

كما تشهد المنظومة التعليمية إنشاء مدارس جديدة وتوسعة الفصول الدراسية لتقليل الكثافات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء الواحات، ضمن خطة المحافظة لتطوير التعليم الريفي.

وفي القطاع الزراعي، أشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل على تطبيق نظم الري الحديث وتطوير المصارف الزراعية، مع دعم صغار المزارعين وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن العمل يجري وفق جدول زمني محدد وبمتابعة ميدانية مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيدًا بدعم القيادة السياسية لمواطني الواحات البحرية وحرصها على دمجهم في منظومة التنمية الشاملة.

واختتم المهندس عادل النجار تصريحاته مؤكدًا أن مشروعات “حياة كريمة” تغيّر وجه الواحات البحرية وتضعها على خريطة التنمية الحديثة بمحافظة الجيزة، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين.

