الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل نوة الرياح الصليبي

الارصاد، فيتو
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مواعيد وتوقيتات النوات شهدت تغيرًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية، موضحة أن النوات ليست ظاهرة علمية دقيقة، بل تعتمد في الأصل على خبرات الصيادين وتقتصر غالبًا على محافظة الإسكندرية.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن النوة الحالية تُعرف باسم "نوة الرياح الصليبي"، وبدأت اليوم، مشيرة إلى أنها غير ممطرة، وتتزامن عادة مع مرور منخفض جوي أو حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت منار غانم، أن البلاد تشهد خلال هذا الأسبوع استقرارًا في الطقس بسبب تأثرها بمرتفع جوي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل القيم أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 4 درجات مئوية، موضحة أن فرص سقوط الأمطار ستكون محدودة على السواحل الشمالية وخفيفة في مجملها، ولا توجد أي تقلبات جوية من شأنها أن تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأشارت إلى استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الخميس المقبل، موضحة أن أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام القادمة ستكون الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون في الساعات المبكرة من الفجر وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية.

التغيرات المناخية حديث القاهرة نوة الرياح الصليبي الاحوال الجوية درجات الحرارة

الجريدة الرسمية