صالة عرض على مساحة 4 ملاعب كرة، تفاصيل افتتاح ومحتويات المتحف المصري الكبير (فيديو)

وصف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، افتتاح المتحف بأنه مفاجأة للعالم، والمتحف هدية مصر للعالم.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية لبني عسل المذاع على فضائية "الحياة"، المتحف يعد أكبر متحف فى العالم، فالمساحة المخصصة للعرض تساوي ملعب كرة قدم 4 مرات، موضحا أن ضيوف حفل افتتاح المتحف هم قادة وزعماء العالم.



واضاف ان الملك رمسيس الثاني يقف شامخا فى بداية المتحف يستقبل الضيوف، مشيرا إلى أن المتحف يضم 12 قاعة تضم كافة الأسر الفرعونية وما قبل التاريخ.



وأوضح أن بدء تشغيل قاعتي توت عنخ آمون ومراكب الملك خوفو مع الافتتاح الرسمي، مشيرا إلى أن المتحف يضم 19 معملا خاصا بالأبحاث العلمية فى مجال الترميم على أعلى مستوى.



افتتاح المتحف المصري الكبير

تواصل وزارة السياحة والآثار، استعداداتها لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر له في الأول من نوفمبر المقبل، والذي سيشرف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من ضيوف مصر من رؤساء وملوك العالم.



وأعلنت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن قاعتي الملك توت عنخ آمون سيكونان مفاجأة العرض، وجاء تصميمها ليحاكي أحدث النظم العالمية في العرض المتحفي، وسيحتاج السائحين لمدة تصل إلى 120 دقيقة لرؤية المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون.

