أخبار مصر

إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب الخميس المقبل، وانطلاق الدعاية الانتخابية رسميا

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس المقبل، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد الانتهاء من فترة الطعون والفصل فيها أمام محاكم القضاء الإداري.

ويأتي إعلان القائمة النهائية بالتزامن مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية رسميًا، والتي تستمر حتى قبل موعد الصمت الانتخابي بـ 48 ساعة، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تشمل القائمة النهائية أسماء مرشحي المقاعد الفردية والقوائم الحزبية على مستوى الجمهورية،بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة من المرشحين. 

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات  بدقة التزام المرشحين والقوائم بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي تحظر استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية أو الإساءة إلى المرشحين المنافسين، وتلزم الجميع بالإنفاق في حدود السقف المالي المحدد قانونًا.

وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح على نظام القوائم عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا  والذى يشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية الغربية، كفر الشيخ).

وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والذي يشمل محافظات (الجيزة، الفيوم بنى سويف المنيا أسيوط الوادي الجديد سوهاج، قنا، الأقصر أسوان، البحر الأحمر).

كما تقدمت ثلاث قوائم عن قطاع غرب الدلتا، هم القائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر وقائمة الجيل، وتقدمت القائمة الأخيرة عن قطاع شرق الدلتا أيضًا.

ويصل إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ عدد (٢٨٢٦) عن النظام الفردي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الهيئة لإجراء ماراثون انتخابي يتسم بالنزاهة والشفافية، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، لضمان التعبير الحر عن إرادة الناخبين، والمقرر أن تبدأ انتخابات مجلس النواب يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر المقبل.

