الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ميناء القاهرة الجوي يطلق برامج تدريبية لدعم التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
ads

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون بين قطاعات العمليات، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدريب.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطتها المستمرة للاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته الفنية والإدارية، وفي إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير كفاءة كوادرها في مختلف القطاعات.

شملت البرامج المنفذة تدريبًا متخصصًا بعنوان "الهندسة المدنية بالجانب الجوي في المطارات" لعدد من العاملين بقطاعي الهندسة والعمليات، إلى جانب برنامج توعوي حول تعليمات سلطة الطيران المدني استعدادًا لموسم الأمطار.

كما تم تدريب ضباط الإرشاد بالشركة على برنامج "الصيغة العالمية للإبلاغ عن حالة سطح المدرج  (Global Reporting Format - GRF)"، تحت إشراف واعتماد سلطة الطيران المدني.

وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، نظم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطبيقات ودعم اتخاذ القرار، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مبادئ وأساسيات أوامر الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة موظفين من مختلف القطاعات، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي.

وأكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن تنمية الموارد البشرية تحتل أولوية قصوى في استراتيجية الشركة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي. كما أشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تُعد جزءا من خطة متكاملة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز ثقافة التطوير المستدام، بما يساهم في تقديم خدمات ترتقي إلى أفضل المعايير العالمية في تشغيل وإدارة المطارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة ميناء القاهرة الجوي البرامج التدريبية المتخصصة التحول الرقمي الهندسة المدنية الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شركة ميناء القاهرة ميناء القاهرة

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي: خطة لتوسيع الشراكات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرانكفونية

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتمادات شهادات “ISO” في إدارة أنظمة الجودة

المجلة العلمية للاقتصاد لكلية التجارة بعين شمس تحصد المركز الرابع عربيا

إطلاق النسخة الثانية من حملة الريد ويك بجامعة عين شمس

ألسن عين شمس تلزم الطلاب بنسبة حضور لا تقل عن 75%

الأعلى للجامعات الخاصة يعتمد إنشاء جامعة "مصر العليا" في الأقصر

وزير التعليم العالي: 26 ألف منحة قدمتها الجامعات في العام الدراسي 2025/ 2026

طرق تقديم الشكاوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية