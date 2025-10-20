ميناء القاهرة الجوي يطلق برامج تدريبية لدعم التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون بين قطاعات العمليات، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدريب.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطتها المستمرة للاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته الفنية والإدارية، وفي إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير كفاءة كوادرها في مختلف القطاعات.

شملت البرامج المنفذة تدريبًا متخصصًا بعنوان "الهندسة المدنية بالجانب الجوي في المطارات" لعدد من العاملين بقطاعي الهندسة والعمليات، إلى جانب برنامج توعوي حول تعليمات سلطة الطيران المدني استعدادًا لموسم الأمطار.

كما تم تدريب ضباط الإرشاد بالشركة على برنامج "الصيغة العالمية للإبلاغ عن حالة سطح المدرج (Global Reporting Format - GRF)"، تحت إشراف واعتماد سلطة الطيران المدني.

وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، نظم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطبيقات ودعم اتخاذ القرار، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مبادئ وأساسيات أوامر الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة موظفين من مختلف القطاعات، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي.

وأكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن تنمية الموارد البشرية تحتل أولوية قصوى في استراتيجية الشركة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي. كما أشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تُعد جزءا من خطة متكاملة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز ثقافة التطوير المستدام، بما يساهم في تقديم خدمات ترتقي إلى أفضل المعايير العالمية في تشغيل وإدارة المطارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.