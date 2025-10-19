كلاسيكو دوري روشن السعودي يبعد بنزيما عن دوري أبطال آسيا للنخبة

تلقت جماهير اتحاد جدة صدمة قوية قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت تقارير صحفية عن غياب الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق، عن قائمة "العميد" المغادرة إلى العراق.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن بنزيما يغيب عن مواجهة الشرطة من أجل تجهيزه للموقعة الكبرى أمام الهلال في كلاسيكو دوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر يوم الجمعة المقبل.

وغادرت بعثة الفريق صباح اليوم الأحد جدة إلى العراق وسط معنويات حذرة بعد بداية آسيوية متعثرة شهدت خسارتين أمام الوحدة الإماراتي ومواطنه شباب الأهلي.

موعد مباراة اتحاد جدة صدمة والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الشرطة العراقي، مساء غد الإثنين على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري ابطال اسيا



وشهدت قائمة الاتحاد عودة الجزائري حسام عوار بعد تعافيه من الإصابة، بينما خلت من النجمين كريم بنزيما وستيفن بيرجوين لعدم جاهزيتهما البدنية للمشاركة.



يدخل الاتحاد المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، لتعويض خسارتيه السابقتين في أول جولتين.

ويدرك المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أن أي نتيجة سلبية جديدة، قد تُعقد حسابات الفريق، وتزيد الضغط عليه في بدايته مع العميد.



في المقابل، يدخل الشرطة العراقي المواجهة برصيد نقطة واحدة، من تعادل مع السد القطري وخسارة ضد الغرافة (0-2). ويأمل في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.



ضربة جديدة لصفوف النمور

ولم تتوقف متاعب المدرب سيرجيو كونسيساو عند غياب بنزيما إذ كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" في وقت سابق، أن الفريق تلقى ضربة موجعة أخرى، تمثلت في إصابة الشاب معاذ فقيهي في مفصل القدم، وهو ما سيُبعده عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع.



وبحسب التقرير، فإن الفحوصات الطبية أثبتت غياب اللاعب عن ثلاث مباريات مهمة للاتحاد، أمام الشرطة العراقي آسيويًا، والهلال في الدوري، ثم النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، ما يقلص خيارات المدرب الفنية بشكل واض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.