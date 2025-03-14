الجمعة 14 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل عصير التمر باللبن، منعش ومُغذ على الإفطار

عصير التمر باللبن
عصير التمر باللبن

طريقة عمل عصير التمر باللبن، التمر باللبن من العصائر الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وفى شهر رمضان المبارك يقدم على الإفطار لمد الصائمين بالطاقة والعناصر الغذائية المهمة.

وطريقة عمل عصير التمر باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل عصير التمر باللبن.

مكونات عمل عصير التمر باللبن:-

10 حبات تمر (يفضل تمر مجدول أو تمر سكري)

2 كوب حليب بارد

½ ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

3 مكعبات ثلج (اختياري)

ملعقة عسل (حسب الرغبة)

طريقة عمل عصير التمر باللبن:-

  • انزعى النوى من التمر وانقعيه في قليل من الحليب الدافئ لمدة 10-15 دقيقة ليسهل خلطه.
  • ضعى التمر المنقوع في الخلاط، وأضيفي إليه الحليب البارد.
  • اضيفي القرفة والفانيليا والعسل إذا كنت ترغبب في طعم أكثر حلاوة.
  • اخلطي المكونات على سرعة عالية حتى يصبح العصير ناعمًا ومتجانسًا.
  • صبي العصير في أكواب وقدمه باردًا مع مكعبات الثلج.
عصير التمر باللبن 
عصير التمر باللبن 

فوائد التمر للصحة 

ومن فوائد التمر التى تدفعنا لتناوله:-

  • احتواؤه على كمية كبيرة من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يجعله مصدر سريع للطاقة، ولهذا السبب يُنصح بتناول التمر بشكل خاص بعد ساعات طويلة من الصيام أو خلال الأنشطة البدنية المكثفة.
  • يساعد التمر في تحسين الهضم، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء وتقلل من خطر الإمساك.
  • يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين B، وكذلك المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد، ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، بينما يساهم الماغنيسيوم في تقوية العظام والعضلات أما الحديد، فيلعب دور مهم في الوقاية من فقر الدم عن طريق تحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء.
  • يعتبر التمر أيضا غذاء مفيد للدماغ والجهاز العصبي، وتشير بعض الدراسات إلى أن التمر يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والتدهور العقلي المرتبط بالشيخوخة.
  • التمر يحتوي على مادة الفينولات، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل.
  • يعتبر التمر مفيد في الحفاظ على صحة البشرة، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A، يعمل التمر على حماية الجلد من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية، ويعزز إنتاج الكولاجين في الجلد مما يساهم في الحفاظ على مرونته وشبابه.
  • الألياف الموجودة فيه تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الشهية وبالتالي المساهمة في إدارة الوزن بشكل فعال، وبالرغم من احتوائه على السكر، فإن التمر يعد خيار أفضل مقارنة بالحلويات المصنعة الأخرى، حيث إنه يحتوي على السكريات الطبيعية والألياف التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.
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فوائد التمر هندي، يعزز صحة القلب ويعالج الإمساك ويقوى المناعة

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