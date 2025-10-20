الإثنين 20 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ترامب: نريد أن نضمن سلمية الوضع مع حماس وسيتم التعامل بحزم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نريد أن نضمن سلمية الوضع مع حماس، وسيتم التعامل مع الأمر بحزم ولكن بشكل صحيح، وذلك حسبنا أفادت تقارير إخبارية.

وكان أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،  قبل وقت سابق من اليوم أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ما زال قائما، وذلك رغم الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.


وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم، إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق، وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".

وأضاف: "لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب. سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".


يأتي هذا في وقت أفادت فيه وسائل إعلام فلسطينية بحدوث إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.
 

