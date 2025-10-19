حماس: وفد برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة خليل الحية وصل اليوم إلى القاهرة، في زيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء المصريين وبمشاركة الفصائل والقوى الفلسطينية.

زيارة في إطار التنسيق المشترك مع مصر

وأوضحت الحركة في بيانها أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع الجانب المصري لمتابعة الالتزامات الميدانية والإنسانية التي تضمنها اتفاق غزة الأخير، إضافة إلى بحث آليات تثبيت التهدئة على الأرض.

دور مصري محوري بشأن غزة

وتواصل مصر جهودها المكثفة لضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وسط تحديات ميدانية معقدة وتصاعد الدعوات الدولية للحفاظ على الهدوء وتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستوى السياسي استجاب لتوصية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد وخرق صريح لـ اتفاق غزة الأخير.

الخطوة الإسرائيلية تُعد – بحسب مراقبين – انتهاكًا واضحًا للتفاهمات الأخيرة التي نصت على استمرار تدفق المساعدات إلى سكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

