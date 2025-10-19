الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: وفد برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

وفد حركة حماس، فيتو
وفد حركة حماس، فيتو

أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة خليل الحية وصل اليوم إلى القاهرة، في زيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء المصريين وبمشاركة الفصائل والقوى الفلسطينية.

 

زيارة في إطار التنسيق المشترك مع مصر

وأوضحت الحركة في بيانها أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع الجانب المصري لمتابعة الالتزامات الميدانية والإنسانية التي تضمنها اتفاق غزة الأخير، إضافة إلى بحث آليات تثبيت التهدئة على الأرض.

 

دور مصري محوري بشأن غزة

وتواصل مصر جهودها المكثفة لضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وسط تحديات ميدانية معقدة وتصاعد الدعوات الدولية للحفاظ على الهدوء وتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستوى السياسي استجاب لتوصية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد وخرق صريح لـ اتفاق غزة الأخير.

الخطوة الإسرائيلية تُعد – بحسب مراقبين – انتهاكًا واضحًا للتفاهمات الأخيرة التي نصت على استمرار تدفق المساعدات إلى سكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس خليل الحية القاهرة اتفاق غزة غزة

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يقرر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: وقف إدخال المساعدات إلى غزة حتى إشعار آخر

حماس: التزمنا بتنفيذ الاتفاق وندعو الوسطاء لوقف العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads