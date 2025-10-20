تنشيط السياحة بالشرقية تشارك بمعرض أيادي مصر للحرف

أكدت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية مشاركة الهيئة الإقليمية في معرض أيادى مصر للحرف اليدوية والتراثية، والذى نظمته جامعة ٦ أكتوبر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتسويق منتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الشرقية، و ترويج للمنتج السياحى الشرقاوى الذى يتميز بالطبيعة الريفية والبدوية

وقالت مديرة الهيئة فى الشرقية إنه تم مشاركة ٢٠ حرفيا من مبادرة أيادى مصر من محافظة الشرقية فى المعرض، وذلك فى الفترة من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجارى.

الحرف المشاركة فى المعرض عبارة عن ورق بردى وكليم وفخار وعرائس خشبية ومكرمية مشغولات خشبية بالإضافة إلى كروشيه ومكرمية وكونكريت وإكسسوارات وشنط خرز ومشغولات باستخدام نواة البلح

جانب من الحرف اليدوية ايادى مصر ب6اكاوبر - فيتو

وأشارت الى أنه قد تم تخصيص ركن للتنشيط والترويج السياحى للمقاصد السياحية بمحافظة الشرقية وتسويق برنامج رحلات خاصة بتاريخ المحافظة.

وأضافت دينا على قطب رئيس وحدة أيادى مصر بمحافظة الشرقية أن مشاركة الحرفيين بالمعرض مجانا كما تم توفير وسائل انتقال لهم لمكان المعرض ومناضد للعرض مجانًا وأن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لاقتناء المنتجات المصنوعة يدويًا بجودة عالية وبأسعار مناسبة،بالإضافة لمشاهدة الأفلام التي يتم عرضها بجناح الترويج السياحى لمحافظة الشرقية عن الأماكن السياحية بالمحافظة واقتناء الكتيبات التي تقدمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالمجان للزائرين

وقدم منتجو الحرف اليدوية لمبادرة أيادى مصر الشرقية الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في معرض ايادى مصر للحرف اليدوية والتراثية بجامعة 6 أكتوبر بالمجان لعرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على إهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية وما تساهم به في التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية عن طريق تنظيم المعارض بجميع أنحاء الجمهورية وذلك لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، فضلًا عن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.