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تنشيط السياحة بالشرقية تشارك بـ 8 حرف في معرض الجيزة للمنتجات التراثية

تنشيط السياحة بالشرقية
تنشيط السياحة بالشرقية تشارك بـ٨ حرف في معرض الجيزة 

شاركت الهيئة الإقليمية لـ تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بعدد (٨ ) حرف يدوية وتراثية في معرض الجيزة  للمنتجات الحرفية والتراثية الذى يقام في الفترة ٢٢ الى ٢٣ يونيو الجاري بأحد الفنادق ومشاركة أكثر من ٦٠ عارضًا. 

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ممثلين عن السفارات 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية  ان المشاركة شملت  محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، ةالشرقية،و المنوفية، والوادي الجديد، وكفر الشيخ،و البحيرة،واسوان،و مطروح بالإضافة إلى ممثلين عن سفارات دول المغرب، الهند، بيرو، ورابطة المرأة الفلسطينية.

المهندس محافظ الشرقية 

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية  إهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية وما تساهم به في التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية عن طريق تنظيم المعارض بجميع أنحاء الجمهورية وذلك لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية فضلًا عن زيادة الإعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الإستيراد، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

 مدير الهيئة العامة لتنشيط السياحة 

ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية إلى مشاركة عدد (٢) عارض من منتجى أيادى مصر بمحافظة الشرقية في معرض الجيزة للحرف اليدوية والتراثية، قاموا بعرض (٨) منتجات حرفية ويدوية وهى ( الكليم -البردى -العرائس الخشبية –الأكسسورات – ملابس ومنتجات بدوية – خرز – منتجات جلدية – مكرميات -الريزن - أباجورات)، وذلك  بالإضافة لتخصيص قسم بالمعرض للتنشيط والترويج  السياحى لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة وتسويق برنامج رحلات لزيارة (قرية القراموص – نقطة مسار العائلة المقدسة – برك الصيد – المباني ذات الطراز المعمارى الموجودة بالمحافظة ).

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تقديم الشكر لمحافظ الشرقية 

وقدم العارضون من مشروع ايادى مصر والأسر المنتجة الشكر لمحافظ الشرقية لقيام المحافظة بتوفير انتقالات للعارضين مجانًا من أمام ديوان عام المحافظة، لتيسيراشتراكهم بمعرض الجيزة.

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