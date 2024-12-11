"تنشيط السياحة" بالشرقية تنظم احتفالًا بعيد الطفولة في تل بسطا

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية احتفالًا بعيد الطفولة بالتعاون مع كلية التربية والطفولة بجامعة الزقازيق وذلك بالمسرح الروماني بمنطقة آثار تل بسطا، لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وتوعية الأطفال بالأماكن السياحية التي تشتهر بها محافظة الشرقية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الإهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية في بناء غد مشرق، فالأطفال هم الأجيال الواعدة التي سوف تحمل راية المستقبل وتقوده إلى التنمية والتقدم، وكجزء لا يتجزأ من المجتمع، مشيرًا إلى احتفال العالم بعيد الطفولة هذا العام تحت شعار "الاستماع إلى المستقبل" ليؤكد على أهمية الاستماع إلى أصوات الأطفال ودورهم الكبير في بناء الحاضر والمستقبل.

كما كلف محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية لمتابعة سير فعاليات إحتفالية عيد الطفولة التي تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتنسيق مع كلية تربية طفولة بجامعة الزقازيق بالمسرح الروماني بمنطقة آثار تل بسطا وذلك للأهمية التاريخية بالمنطقة كإحدى نقاط مسار العائلة المقدسة بمشاركة 50 طفل من الأطفال الأيتام وذوى الهمم وطلبة المدارس

وجاء ذلك بحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومنال منير حبيب مدير عام آثار الشرقية وإبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا ووكلاء كلية تربية طفولة ورؤساء الأقسام بالكلية.

وفى هذا الإطار أشارت الدكتورة رشا حسن مدير مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن احتفالية عيد الطفولة شملت فقرات " تنظيم عروض فنية وغنائية متنوعة وأناشيد الحركات المصاحبة للعرائس ومعارض لأشغال والفنون التشكيلية للطلاب وأدوات منتسوري ووسائل تعليمية الإضافة لتنظيم ورش للأطفال للأعمال اليدوية والمسابقات والعروض الحركية وركن ترفيهي يتضمن رسم على الوجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.