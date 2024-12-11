الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"تنشيط السياحة" بالشرقية تنظم احتفالًا بعيد الطفولة في تل بسطا

تنظم إحتفالًا بعيد
تنظم إحتفالًا بعيد الطفولة بتل بسطا بالزقازيق

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية احتفالًا بعيد الطفولة بالتعاون مع كلية التربية والطفولة بجامعة الزقازيق وذلك بالمسرح الروماني بمنطقة آثار تل بسطا، لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وتوعية الأطفال بالأماكن السياحية التي تشتهر بها محافظة الشرقية.

«تنشيط السياحة» بالإسكندرية تستقبل باخرة سياحية ترفع علم هولندا

وأكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية أن الإهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية في بناء غد مشرق، فالأطفال هم الأجيال الواعدة التي سوف تحمل راية المستقبل وتقوده إلى التنمية والتقدم، وكجزء لا يتجزأ من المجتمع، مشيرًا إلى احتفال العالم بعيد الطفولة  هذا العام تحت شعار "الاستماع إلى المستقبل" ليؤكد على أهمية الاستماع إلى أصوات الأطفال ودورهم الكبير في بناء الحاضر والمستقبل.

كما كلف محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية لمتابعة سير فعاليات إحتفالية عيد الطفولة التي تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتنسيق  مع كلية تربية طفولة بجامعة الزقازيق بالمسرح الروماني بمنطقة آثار تل بسطا وذلك للأهمية التاريخية بالمنطقة كإحدى نقاط مسار العائلة المقدسة  بمشاركة 50 طفل من الأطفال الأيتام وذوى الهمم وطلبة المدارس 

وجاء ذلك بحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة  ومنال منير حبيب مدير عام آثار الشرقية وإبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا ووكلاء كلية تربية طفولة ورؤساء الأقسام بالكلية.

تنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة لوفد من جامعة مصر الدولية

وفى هذا الإطار أشارت الدكتورة رشا حسن مدير مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن احتفالية عيد الطفولة شملت فقرات " تنظيم عروض فنية وغنائية متنوعة وأناشيد الحركات المصاحبة للعرائس ومعارض لأشغال والفنون التشكيلية للطلاب وأدوات منتسوري ووسائل تعليمية الإضافة لتنظيم ورش للأطفال للأعمال اليدوية والمسابقات والعروض الحركية وركن ترفيهي يتضمن رسم على الوجه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة محافظة الشرقية كلية التربية والطفوله جامعة الزقازيق المسرح الروماني منطقة تل بسطة ادخال البهجة والسرور فى نفوس الاطفال

مواد متعلقة

تنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة لوفد من جامعة مصر الدولية

رئيس هيئة تنشيط السياحة يكشف مفاجأة عن أعداد السائحين السعوديين خلال 2024

«تنشيط السياحة» بالإسكندرية تستقبل باخرة سياحية ترفع علم هولندا

تنشيط السياحة بدمياط تطلق مبادرة "تاريخنا هويتنا"

الأكثر قراءة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن أحمد مجدي

جوميز يغادر مقر الزمالك بعد توديع اللاعبين

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

علينا ألا نبرر أخطاءنا، علي جمعة: إصلاح النفس أولى من الانغماس في أمر العامة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية