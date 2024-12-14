السبت 14 ديسمبر 2024
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"تنشيط السياحة" بالشرقية تنظم ندوة لطلبة مدرسة القومية بالزقازيق

ندوة لطلبة مدرسة
ندوة لطلبة مدرسة القومية الابتدائية

 أكدت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بـمحافظة الشرقية، أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للأثار المصرية بالمحافظة وإدارة الوعى الأثري بالمنطقة الأثرية بتل بسطا.

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تنظيم ندوة لطلبة  الإبتدائية بمدينة الزقازيق

 وجاء ذلك بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم لتنظيم ندوة لطلبة مدرسة القومية الابتدائية بمدينة الزقازيق، عن تاريخ محافظة الشرقية، والأهمية الدينية والثقافية والتاريخية وأهم أعلام ومشاهير المحافظة.

 

عرض الأهمية التاريخية لمحافظ الشرقية 

 وبدأت الندوة بعرض  الأهمية التاريخية لمحافظة الشرقية  في عصر الفراعنة، حيث كانت تل بسطا عاصمة لمصر في عهد الأسرة (22)، ومنطقة صان الحجر التي كانت عاصمة لمصر في عهد الأسرتين (21،23)  باسم تانيس وهي غنية بالآثار الفرعونية اليونانية والرومانية. 

 

زيارة العائلة المقدسة 

 كما حظيت الشرقية بزيارة العائلة المقدسة لها واستقرت فترة في المنطقة الأثرية بتل بسطا، وذلك بحضور 50 طالبا من طلبة المدرسة. 

تنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة لوفد من جامعة مصر الدولية

 وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تهتم بتنظيم فعاليات لرفع الوعي الأثري والسياحي لدى طلبة المدارس، وذلك لتعزيز الانتماء والشعور بالهوية الثقافية والتعريف بالحضارة المصرية العريقة وتعميق وعى الطلبة بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعرفيهم بعظمة أجدادهم وتراثهم وآثارهم.

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الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة العامة لتنشيط السياحة محافظة الشرقية التنسيف مع الادارة العامة للاثار المصرية ادارة الوعي الاثري منطقة تل بسطا مديرية التربية والتعليم مدرسة القومية الابتدائية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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