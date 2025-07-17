الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

تنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة لـ 50 طالبا بتل بسطا

رحلة لمجموعة السلام
رحلة لمجموعة السلام الكشفية للمنطقة الأثرية

قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية اليوم بتنظيم رحلة لعدد (50) طالبا من مجموعة السلام الكشفية بإحدى النوادى بالتجمع الأول، وذلك لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا بمدينة الزقازيق وقرية القراموص المنتجة للبردى بمدينة أبو كبير.

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المقومات السياحية بالمحافظة 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أكد أهمية رفع الوعى السياحي والأثري لدى الطلبة عن طريق تعريفهم بالحضارة المصرية والآثار والتراث، والمقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة  وذلك لخلق جيل واع مستشعر انتمائه لبلدة قادر على المشاركة الإيجابية في صنع القرارات الخاصة به.

مديرة الهيئة الاقليمية 

وأوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أن الزيارة شملت جولة بمتحف تل بسطا والمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق بالإضافة لجولة بحقول نبات البردي وورش التصنيع بقرية القراموص بمركز أبو كبير للتعرف على مراحل حرفة البردي بداية من زراعته وحتى المنتج النهائى.

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كما تم تنظيم ورشة فنية بمشاركة مؤسسة الفن والحياة بالشرقية، بحضور الفنان مصطفى غنيم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والوجيه صلاح الدين مدير إدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بالشرقية.

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مدينة الزقازيق تل بسطا المنطقة الآثرية قرية البردى احد النوادى بالتجمع الاول محموعة السلام الكشفية قرية القراموص مدينة أبو كبير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

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