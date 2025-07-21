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تنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلبة منتدى الطفل لزيارة قرية البردي

رحلة لطلبة منتدى
رحلة لطلبة منتدى الطفل لزيار ةقرية البردى

قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية اليوم بتنظيم رحلة للطلبة المشاركين في " منتدى الطفل  وذلك لزيارة قرية القراموص المنتجة للبردى بمركز أبو كبير.

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و أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية رفع الوعى السياحي والأثري لدى الطلبة عن طريق تعريفهم بالحضارة المصرية والآثار والتراث، والمقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة وذلك لخلق جيل واعٍ من الأطفال مستشعر إنتمائه لبلده قادر على المشاركة الإيجابية في صنع القرارات الخاصة به.

وأوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أن الزيارة شملت جولة بحقول نبات البردي وورش التصنيع بقرية القراموص بمركز أبوكبير للتعرف على مراحل حرفة البردي بداية من زراعته وحتى المنتج النهائى، ذلك بالإضافة لتنظيم ورشة فنية لتصميم المجسمات الفرعونية بمشاركة مؤسسة الفن والحياة بالشرقية بحضور الفنان مصطفى غنيم رئيس مجلس إدارة المؤسسة ودينا على قطب رئيس وحدة ايادى مصر بالشرقية وشيراز محمد إبراهيم رئيس قسم التنشيط  بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ومنار عصام صابر أخصائية إجتماعية بوحدة حماية الطفل بالديوان العام.

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مركز ابوكبير قرية القراموص المنتجة للبردى محافظة الشرقية هيئة تنشيط السياحة تنظيم رحله للطلبه منتدى الطفل بالمحافظة

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