5 أكاذيب شائعة حول أعراض سرطان الثدي

لا يمكن المبالغة في أهمية اتخاذ أقصى درجات الحذر عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي، إذ إن الكشف المبكر يظل السلاح الأقوى في مواجهته.

وتُعد الفحوصات الذاتية المنتظمة، وتصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموغرام)، والانتباه إلى أي علامات تحذيرية غير معتادة، خطوات أساسية قد تُسهم في إنقاذ حياة المرأة.

في الوقت الذي أسهم فيه ارتفاع الوعي والتصريح بخصوص صحة الثدي في تحقيق تقدم إيجابي، فقد نشر ذلك أيضا بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة، فتوجد خمس علامات خاطئة شائعة يعتقد أنها تشير إلى الإصابة بالمرض، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الأعراض الشائعة لسرطان الثدي

يعد سرطان الثدي ثاني أهم سبب للوفاة بالسرطان بين النساء. ورغم وجود أنواع مختلفة من سرطان الثدي، إلا أن الأعراض عادة ما تشمل ما يلي:

تغير في حجم أو شكل أو محيط الثدي.

وجود كتلة أو تكتل.

تكتل أو منطقة متسمكة في الثدي أو بالقرب منه، أو في منطقة الإبط، وتستمر خلال الدورة الشهرية.

تغير في مظهر أو ملمس الجلد على الثدي أو الحلمة، بما في ذلك المظهر المنقر أو المتجعد أو المتقشر أو الملتهب.

احمرار في جلد الثدي أو الحلمة.

منطقة مختلفة بوضوح عن المناطق الأخرى في أي من الثديين.

منطقة متصلبة شبيهة بالرخام تحت الجلد.

إفرازات من الحلمة تكون عبارة عن سائل دموي أو سائل صافٍ.

من المهم ملاحظة أن الأعراض قد تختلف من شخص لآخر، وأن بعض الأشخاص قد لا يلاحظون أي أعراض على الإطلاق.

خمس خرافات شائعة لاعراض سرطان الثدي

في حين أنه يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لدي السيدة أي مخاوف، هناك بعض الخرافات الشائعة التي تنتشر بين السيدات.

1.إذا كانت كتلة الثدي متحركة، فهي ليست سرطا

تبدأ معظم سرطانات الثدي في حالة متحركة. وغالبًا لا تثبت في مكانها وتتوقف عن الحركة إلا عندما تنمو وتصبح أكبر، ويجب إبلاغ مقدم الرعاية الصحية بأي كتلة قد تشعر بها السيدة في الثدي.

2.سرطان الثدي لا يسبب الألم

يمكن أن تكون سرطانات الثدي مؤلمة اعتمادا على موقعها في الثدي، خاصة إذا كانت تنمو بسرعة. ويُعد ألم الثدي المستمر في بقعة معينة علامة تحذيرية.

وفيما يتعلق بما إذا كانت كثافة أنسجة الثدي تسبب الألم، فمعظم السيدات يعانون من آلام أو وجع عام في الثدي يزول ويعود. وهذا ليس علامة على السرطان، ولكنه عادة ما يكون بسبب تقلبات الهرمونات أو الإفراط في تناول الكافيين.

3.الأنسجة المتكتلة في الثدي تعني ثدي كثيف

الأنسجة المتكتلة في الثدي لا علاقة لها بكثافة الثدي. قد تشعر السيدة بأن الثديي متكتلان ولكنهما لا يظهران كثيفين في صورة الماموجرام.

حوالي 1 من كل امرأتين لديها أنسجة ثدي كثيفة، ويُشار إلى ذلك بكمية الغدد والقنوات اللبنية والأنسجة الداعمة، التي تظهر بيضاء صلبة في صورة الماموجرام. ولأن السرطان يمكن أن يظهر بنفس الطريقة، قد تختار أي امرأة ذات ثدي كثيف إجراء تصوير الثدي ثلاثي الأبعاد لكشف أفضل عن السرطان وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة. وإذا كانت معرضة لخطر عالي بشكل خاص، فقد تكون مؤهلة لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي (MRI).

4.يمكن للأطباء معرفة ما إذا كانت الكتلة سرطانية بمجرد لمسها

لا يمكن ولا يمكن لمقدم الرعاية الصحية - مهما كان جيدا - معرفة ما إذا كانت الكتلة سرطانية دون تصوير تشخيصي.

قد يتسبب مقدمو الرعاية الذين يقولون: "ربما تكون الأمور على ما يرام"، دون إجراء مزيد من الفحص، في تأخير تشخيص سرطان الثدي. لذلك يجب طلب تصوير.

5. إفرازات الحلمة عادة ما تكون علامة على السرطان

في معظم الحالات، تكون الإفرازات بسبب بقايا الحليب في القنوات بعد الرضاعة الطبيعية، أو قد تسبب الأوساخ إفرازات خضراء أو حتى سوداء يمكن عصرها من القنوات.

ما يثير القلق أكثر هو الإفرازات الدموية أو الصافية التي تتسرب دون الضغط عليها، ويمكن أن يكون هذا النوع من الإفرازات علامة على سرطان الثدي في حوالي 10% من الحالات. وحتى مع الإفرازات الدموية من الحلمة، فعادة ما يكون السبب حالة حميدة داخل القناة اللبنية.

أهمية استشارة الطبيب

تؤثر الكتل والألم وتغيرات الثدي الأخرى على جميع النساء تقريبا في مرحلة ما. وعادة، لا تكون سرطانا، ولكن لا بد من فحصها. ففي معظم الأوقات، لا يمكن استبعاد السرطان بأمان دون تقييم مناسب.

