أعراض سرطان الدم وأسبابه وطرق العلاج والوقاية

أعراض سرطان الدم، استيقظت الجماهير المصرية اليوم على فاجعة وفاة لاعب نادى الزمالك السابق سعد محمد بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.

وأعراض سرطان الدم، عديدة ولكن لا تظهر إلا فى مرحلة متأخرة من المرض، لذا يجب الفحص الدورى باستمرار لاكتشاف أي إصابة مبكرا ما يسهل من مراحل العلاج.

ما هو سرطان الدم

وتقول الدكتورة ساندرا ممدوح استشارى الأورام، إن سرطان الدم من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب الإنسان، ويعرف أيضًا باسم اللوكيميا، ويتميز هذا المرض بنمو غير طبيعي لخلايا الدم، وخاصة كريات الدم البيضاء، مما يؤثر على قدرة الجسم في مكافحة العدوى، وقد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا.

وأضافت ساندرا، أن سرطان الدم هو مرض سرطاني يصيب الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، مثل نخاع العظم والجهاز اللمفاوي، حيث يُحدث المرض خللًا في إنتاج خلايا الدم، وبالتالى ينتج الجسم خلايا دم بيضاء غير طبيعية لا تعمل بشكل صحيح، وتتكاثر بسرعة خارجة عن السيطرة.

أنواع سرطان الدم

وتابعت أن سرطان الدم له أنواع عديدة، منها:

اللوكيميا اللمفاوية الحادة

اللوكيميا النخاعية الحادة

اللوكيميا اللمفاوية المزمنة

اللوكيميا النخاعية المزمنة

أعراض سرطان الدم

وأوضحت الدكتورة ساندرا ممدوح استشارى الأورام، أن الأعراض تختلف حسب نوع سرطان الدم ومدى تقدمه، ولكن من الأعراض الشائعة:-

التعب والإرهاق المستمر

فقدان الوزن غير المبرر

الحمى أو القشعريرة

نزيف أو كدمات غير مبررة

التهابات متكررة

تعرق ليلي غزير

تورم العقد اللمفاوية، الكبد، أو الطحال

آلام في العظام أو المفاصل

شحوب البشرة

ضيق في التنفس

أسباب سرطان الدم

وعن أسباب الإصابة بسرطان الدم، قالت استشارى الأورام إنه لا يوجد سبب دقيق معروف يؤدي إلى سرطان الدم، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به، منها:

التحولات الجينية، قد تحدث طفرات في الحمض النووي (DNA) تؤثر على نمو خلايا الدم.

التعرض للإشعاع، مثل الذين تعرضوا للإشعاع النووي.

التعرض للمواد الكيميائية، خاصة البنزين وبعض المبيدات.

العلاج الكيميائي أو الإشعاعي السابق، لعلاج سرطانات أخرى.

الاضطرابات الوراثية، مثل متلازمة داون.

التاريخ العائلي، وجود حالات سرطان دم في العائلة.

أعراض سرطان الدم

مخاطر سرطان الدم

وأضافت أنه إذا تُرك المرض دون علاج، فإن سرطان الدم يمكن أن يؤدي إلى:

ضعف جهاز المناعة وفقدان القدرة على مقاومة العدوى.

نزيف حاد بسبب نقص الصفائح الدموية.

فشل نخاع العظم في إنتاج خلايا دم طبيعية.

انتشار السرطان إلى أعضاء أخرى مثل الكبد، الطحال، أو الجهاز العصبي المركزي.

طرق علاج سرطان الدم

وتابعت: علاج سرطان الدم يعتمد على نوع سرطان الدم، عمر المريض، ومدى تقدم المرض، وتشمل طرق العلاج الآتي:

العلاج الكيميائي، وهو يُعد العلاج الأساسي لمعظم أنواع اللوكيميا، ويستهدف قتل الخلايا السرطانية.

العلاج الإشعاعي، ويستخدم لتدمير الخلايا السرطانية أو تقليص حجم الورم في أعضاء محددة.

زراعة نخاع العظم أو الخلايا الجذعية

تستبدل نخاع العظم التالف بخلايا سليمة من متبرع.

تستبدل نخاع العظم التالف بخلايا سليمة من متبرع. العلاج الموجه، ويعتمد على أدوية تستهدف جزيئات معينة في الخلايا السرطانية.

العلاج المناعي، يُحفّز جهاز المناعة ليتعرف على الخلايا السرطانية ويهاجمها.

طرق الوقاية من سرطان الدم

وعن طرق الوقاية من الإصابة بسرطان الدم، أكدت استشارى الأورام، أنه لا توجد طريقة مضمونة لمنع سرطان الدم، لكن هناك إجراءات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة، مثل:-

تجنب التعرض للمواد الكيميائية الضارة مثل البنزين.

الامتناع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفاكهة والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين المناعة.

الحصول على فحوصات دورية، خاصة لمن لديهم عوامل خطر أو تاريخ عائلي.

الابتعاد عن مصادر الإشعاع كلما أمكن.

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