الأعراض المبكرة لسرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه

يؤثر سرطان عنق الرحم على مدخل الرحم، وقد لا يسبب أي أعراض في المراحل المبكرة ولكن الأعراض قد تشمل آلام الحوض، والنزيف بين فترات الحيض، والإفرازات المهبلية ذات الرائحة القوية.

عنق الرحم هو الجزء الضيق من الرحم السفلي، ويشار إليه غالبًا بعنق الرحم.

ويتسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في غالبية حالات سرطان عنق الرحم، ويمنع لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بنجاح فيروس الورم الحليمي البشري.

الأعراض والعلامات المبكرة لسرطان عنق الرحم

في المراحل المبكرة من سرطان عنق الرحم، قد لا يعاني الشخص من أي أعراض على الإطلاق، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ونتيجة لذلك، يجب على النساء إجراء اختبارات مسحة عنق الرحم بانتظام.

الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان عنق الرحم هي:

نزيف بين فترات الحيض

نزيف بعد الجماع

نزيف عند النساء بعد انقطاع الطمث

انزعاج أثناء الجماع

إفرازات مهبلية ذات رائحة قوية

إفرازات مهبلية ملطخة بالدم

ألم الحوض

ويمكن أن يكون لهذه الأعراض أسباب أخرى، بما في ذلك العدوى، ويجب على أي شخص يعاني من أي من هذه الأعراض أن يرى الطبيب.

مراحل سرطان عنق الرحم

إن تحديد مرحلة السرطان أمر مهم، لأنه يساعد الشخص على تحديد نوع العلاج الأكثر فعالية.

يهدف تحديد المرحلة إلى تقييم مدى انتشار السرطان وما إذا كان قد وصل إلى هياكل قريبة أو أعضاء أبعد.

يعد نظام المراحل الأربع هو الطريقة الأكثر شيوعًا لتحديد مرحلة سرطان عنق الرحم.

المرحلة 0: توجد خلايا سرطانية.

المرحلة 1: نمت الخلايا السرطانية من السطح إلى الأنسجة العميقة لعنق الرحم، وربما إلى الرحم وإلى الغدد الليمفاوية القريبة

المرحلة 2: انتقل السرطان الآن إلى ما هو أبعد من عنق الرحم والرحم، ولكن ليس إلى جدران الحوض أو الجزء السفلي من المهبل، وقد يؤثر أو لا يؤثر على الغدد الليمفاوية القريبة.

المرحلة 3: توجد الخلايا السرطانية في الجزء السفلي من المهبل أو جدران الحوض، وقد تسد الحالب، الأنابيب التي تحمل البول من المثانة، وقد تؤثر أو لا تؤثر على الغدد الليمفاوية القريبة.

المرحلة 4: يؤثر السرطان على المثانة أو المستقيم وينمو خارج الحوض، وقد يؤثر أو لا يؤثر على الغدد الليمفاوية، وفي وقت لاحق من المرحلة 4، ينتشر إلى أعضاء بعيدة، بما في ذلك الكبد والعظام والرئتين والغدد الليمفاوية.

يمكن أن يساعد الخضوع للفحص وطلب الرعاية الطبية في حالة ظهور أي أعراض الشخص على الوصول إلى العلاج المبكر وزيادة فرص البقاء على قيد الحياة.

أسباب الإصابة سرطان عنق الرحم

السرطان هو نتيجة للانقسام والنمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية، ومعظم الخلايا في أجسامنا لها عمر محدد، وعندما تموت، ينتج الجسم خلايا جديدة لتحل محلها.

يمكن أن تعاني الخلايا غير الطبيعية من مشكلتين، وهي لا تموت، وتستمر في الانقسام.

يؤدي هذا إلى تراكم مفرط للخلايا، والذي يشكل في النهاية كتلة أو ورم، والعلماء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب تحول الخلايا إلى سرطانية.

ومع ذلك، قد تزيد بعض عوامل الخطر من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وتشمل هذه:

فيروس الورم الحليمي البشري: هذا فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ويمكن أن يحدث أكثر من 100 نوع مختلف من فيروس الورم الحليمي البشري، وقد يسبب 13 منها على الأقل سرطان عنق الرحم.

التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وكذلك أنواع أخرى من السرطان.

ضعف الجهاز المناعي: يزيد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، والأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع، مما يؤدي إلى استخدام الأدوية المثبطة للمناعة.

حبوب منع الحمل: يؤدي الاستخدام الطويل الأمد لبعض حبوب منع الحمل الشائعة إلى زيادة خطر إصابة المرأة بشكل طفيف.

الأمراض المنقولة جنسيًا الأخرى: تزيد الكلاميديا ​​والسيلان والزهري من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

علاج سرطان عنق الرحم

تشمل خيارات علاج سرطان عنق الرحم الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي أو مجموعات من هذه.

يعتمد تحديد نوع العلاج على عدة عوامل، مثل مرحلة السرطان، وكذلك العمر والحالة الصحية العامة.

إن علاج سرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة، عندما يظل السرطان داخل عنق الرحم، يتمتع بمعدل نجاح جيد، وكلما ابتعد السرطان عن منطقته الأصلية، كلما كان معدل النجاح أقل.

خيارات المرحلة المبكرة

الجراحة هي طريقة علاج شائعة عندما لا ينتشر السرطان من عنق الرحم، ويساعد العلاج الإشعاعي بعد الجراحة إذا اعتقد الطبيب أن الخلايا السرطانية قد تكون موجودة داخل عنق الرحم.

قد يقلل العلاج الإشعاعي أيضًا من خطر تكرار الإصابة (عودة السرطان)، إذا أراد الجراح تقليص حجم الورم لتسهيل إجراء العملية، فقد يتلقى الشخص العلاج الكيميائي، على الرغم من أن هذا ليس نهجًا شائعًا جدًا.

علاج سرطان عنق الرحم المتقدم

عندما ينتشر السرطان خارج عنق الرحم، لا تكون الجراحة عادةً خيارًا.

يشير الأطباء أيضًا إلى السرطان المتقدم على أنه سرطان غازي، لأنه غزا مناطق أخرى من الجسم، ويتطلب هذا النوع من السرطان علاجًا أكثر شمولًا، والذي يتضمن عادةً إما العلاج الإشعاعي أو مزيجًا من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

في المراحل المتأخرة من السرطان، يقدم المتخصصون في الرعاية الصحية العلاج التلطيفي لتخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

العلاج الإشعاعي

يشير بعض الأطباء إلى العلاج الإشعاعي على أنه علم الأورام الإشعاعي أو XRT.

يتضمن استخدام حزم من الأشعة السينية عالية الطاقة أو الإشعاع لتدمير الخلايا السرطانية.

عندما يوجه الطبيب المعالج الإشعاع إلى منطقة الحوض، فقد يسبب الآثار الجانبية التالية، وقد لا يظهر بعضها إلا بعد انتهاء العلاج:

الإسهال

الغثيان

اضطراب المعدة

تهيج المثانة

تضييق المهبل

انقطاع الدورة الشهرية

انقطاع الطمث المبكر

العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي هو استخدام المواد الكيميائية (الأدوية) لعلاج أي مرض، والذي يشير إلى تدمير الخلايا السرطانية.

يستخدم الأطباء العلاج الكيميائي لاستهداف الخلايا السرطانية التي لا يمكن للجراحة إزالتها أو لم تزيلها، أو للمساعدة في تخفيف أعراض الأشخاص المصابين بالسرطان المتقدم.

قد تختلف الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، وتعتمد على الدواء المحدد، وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا:

الإسهال

الغثيان

تساقط الشعر

التعب

العقم

انقطاع الطمث المبكر

الوقاية من سرطان عنق الرحم

يمكن لعدد من التدابير أن تساعد في تقليل فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

الارتباط بين تطور سرطان عنق الرحم وبعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري واضح، إذا التزمت كل أنثى ببرامج التطعيم الحالية ضد فيروس الورم الحليمي البشري، فيمكنها تقليل تكرار الإصابة بسرطان عنق الرحم.

فحص عنق الرحم

قد يساعد فحص عنق الرحم المنتظم الشخص على تحديد علامات السرطان والتعامل معها قبل أن تتطور الحالة أو تنتشر بشكل كبير، ولا يكشف الفحص عن السرطان ولكنه يشير إلى التغيرات التي تطرأ على خلايا عنق الرحم.

الإقلاع عن التدخين

تواجه النساء المدخنات المصابات بفيروس الورم الحليمي البشري خطرًا أعلى للإصابة بسرطان عنق الرحم مقارنة بالأشخاص غير المدخنات.

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