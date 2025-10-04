لن تتوقعيها، 5 علامات أقل شيوعًا لسرطان الثدي

رغم التحسن الكبير في الوعي بـسرطان الثدي، الذي جعل الكثيرين يعرفون العلامات الحمراء الرئيسية للمرض مثل الكتل غير العادية، أو انكماش الجلد، أو انقلاب الحلمة، إلا أن سرطان الثدي لا تظهر عليه دائمًا علامات مرئية أو محسوسة. هذا هو السبب في أن أدوات الفحص، مثل الماموجرام (تصوير الثدي بالأشعة السينية)، تظل ضرورية للغاية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض العلامات الأقل شيوعًا لسرطان الثدي والتي من المفيد جدًا معرفتها، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

إفرازات الحلمة

قد يكون تسرب سائل من إحدى الحلمتين أو كلتيهما أمرًا طبيعيًا إذا كانت المرأة حاملًا أو أنجبت مؤخرًا، فمن المحتمل أن يكون حليبًا. ولكن في غياب الحمل أو الرضاعة، قد يكون هذا عرضًا لسرطان الثدي المبكر جدًا.

في إحدى الدراسات، زارت امرأتان الطبيب بسبب سائل أبيض يتسرب من حلمتيهما. وأشارت الاختبارات التي أُجريت على هذا السائل إلى احتمال وجود سرطان. وكشف الماموجرام عن بقع صغيرة ومنتشرة. خضعت كلتا المرأتين لعملية جراحية لـاستئصال الثديين، وتبيّن إصابتهما بـ السرطانة القنوية في الموقع (Intraductal Carcinoma)، وهي شكل مبكر من سرطان الثدي.

ومع ذلك، من المرجح أن تكون هذه الإفرازات ناتجة عن أسباب أخرى غير السرطان. فقد وجدت دراسة أُجريت على مئات النساء أن إفرازات الحلمة ليست مرتبطة بقوة بالمرض. قد تكون المشكلة حالة أخرى مثل ثر اللبن (Galactorrhea)، وهو إفراز حليبي ناجم عن ارتفاع مستوى هرمون البرولاكتين. يُنصح بمراجعة الطبيب في حال ملاحظة تسرب إفرازات من الحلمة، مع التأكيد على عدم الهلع.

الإفرازات الدموية من الحلمة

يخشى العديد من النساء الإصابة بالسرطان إذا رأين بقعة دم في حمالة الصدر أو لطخة دم على الحلمة.

وفي بعض الأحيان تكون مخاوفهن في محلها؛ إذ يمكن أن تكون علامة على سرطان الثدي. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الحالة غير ضارة. هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى نزيف الحلمة أو الإفرازات الدموية، مثل:

الورم الحليمي داخل القناة: وهي أورام غير سرطانية تنمو داخل قنوات الثدي.

توسع القنوات: توسع وتسمك قنوات الثدي مما يسبب تراكم السوائل.

الاحتكاك القوي للملابس على الثديين، خاصة أثناء النشاط البدني.

ما لم تكن تعرف السيدة سببًا مباشرًا وواضحًا لنزيف الحلمة (كاحتكاك حمالة الصدر الرياضية)، فمن الضروري ذكر هذا العرض لطبيبك في الزيارة التالية. وإذا تكررت المشكلة، فهناك عدة طرق، بما في ذلك التدخل الجراحي، لإيقاف النزيف.

تضخم الغدد الليمفاوية

الغدد الليمفاوية هي تجمعات من الخلايا تساعد الجسم على تصفية وتدمير البكتيريا والفيروسات والمواد الضارة الأخرى. وهي التي تتضخم في الرقبة عند الإصابة بالزكام.

على الرغم من ندرته، يمكن أن تتورم الغدد الليمفاوية أيضًا عند الإصابة بالسرطان. في حالة سرطان الثدي، قد يظهر تضخم الغدد الليمفاوية بالقرب من منطقة الإبط أو عظم الترقوة. قد تُلاحظ هذه التجمعات المتورمة حتى قبل أن يصبح الورم في الثدي كبيرًا بما يكفي ليتم الشعور به. لذا، في أي وقت يُلاحظ فيه تضخم في الغدد الليمفاوية، خاصة بالقرب من الإبط أو الترقوة، يجب توخي الحذر ومراجعة الطبيب.

حكة الحلمة

تُعد حكة الحلمة أمرًا شائعًا وغالبًا ما تتحسن من تلقاء نفسها أو باستخدام كريمات مضادة للحكة.

ولكن يعد داء باجيت (Paget’s disease) استثناء لهذه القاعدة. هذا الشكل النادر من سرطان الثدي يبدأ في الحلمة ويمتد إلى الجلد المحيط بها، والمعروف باسم الهالة (areola). الحكة هي عرض رئيسي له، بالإضافة إلى أعراض أخرى تشمل:

الوخز أو الاحمرار في الحلمة.

تقشر الجلد، أو تكون قشور، أو تسمكه.

تسطح الحلمة.

إفرازات مصفرة أو دموية.

يمكن أن تتشابه أعراض داء باجيت في الثدي مع حالات جلدية شائعة أخرى مثل التهاب الجلد أو الأكزيما، ومن السهل الخلط بينها في البداية. يجب متابعة الأمر على وجه السرعة مع الطبيب إذا لم تختفِ الحكة بالعلاجات البسيطة. ويُعد التدخل الجراحي هو العلاج الرئيسي لداء باجيت.

تورم وألم الثديين

قد يحدث تورم وألم في الثديين لعدة أسباب، أبرزها العدوى. ولكن في حالات أقل شيوعًا، قد يكون السبب هو سرطان الثدي الالتهابي (Inflammatory Breast Cancer - IBC). لا يشكل هذا السرطان النادر كتلة في كثير من الأحيان. بدلًا من ذلك، قد يمر الثدي بتغيرات سريعة ويصبح:

أكبر حجمًا بشكل واضح.

متغير اللون (أحمر أو أرجواني).

دافئًا بشكل غير عادي.

متنقرًا أو متجعدًا، كقشرة البرتقال.

مؤلمًا أو حساسًا للمس.

في حالة سرطان الثدي الالتهابي، تسد الخلايا السرطانية الأقنية الليمفاوية في الثدي، والتي وظيفتها تصريف السوائل الزائدة. هذا الانسداد يؤدي إلى تراكم السوائل، مسببًا ظهور تلك الأعراض الكلاسيكية.

الوعي بالثدي يحل محل الفحص الذاتي الشهري

في السابق، كان الأطباء يوصون النساء بإجراء الفحص الذاتي للثدي شهريًا بهدف اكتشاف أي كتل مشبوهة في وقت مبكر. وقد نجحت العديد من النساء في ذلك. ومع ذلك، أظهرت الأبحاث مع مرور الوقت أن العديد من الخزعات التي أُجريت على الكتل التي اكتشفتها النساء لم تكشف عن وجود سرطان.

اليوم، يرى الأطباء أن معظم النساء لسن بحاجة إلى إجراء الفحص الذاتي بانتظام. وبدلًا من ذلك، أصبح الهدف هو "الوعي بالثدي". المطلوب هو التعرف على الثديين جيدًا: شكلهما، وملمسهما، ولونهما، وحجمهما الطبيعي. وعند ملاحظة أي تغييرات عن الحالة الطبيعية، يجب على الفور الاتصال بالطبيب.

