إقامة مولد داخل القبور بالطبول والرقص يثير الاستياء، والنشطاء: كارثة وانتهاك لحرمة الموتى (فيديو)

مولد داخل المقابر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، وصف بأنه "كارثة" تحدث داخل المقابر، حيث يظهر المقطع إقامة الموالد داخل المقابر، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

كارثة.. مولد بالطبول والرقص داخل المقابر

ويظهر مقطع الفيديو قيام عدد من الأشخاص، بإقامة موالد داخل المقابر، حيث يظهر تجمهر البعض في المقابر، وقيامهم بالدق بالدف والرقص أمام شواهد بعض القبور، احتفالًا بأحد الموالد، ويظهر على جانب طريق المقابر لافتة كُتب عليها "خدمة آل البيت للطريقة السعدية بمركز المنشاة.. عنهم خليفة خلفاء السادة السعدية عن محافظة سوهاج الشيخ محمد أبو ريان المنشاوي"، وعلى جانب آخر ظهر البعض جالسًا وأمامهم "جمل".



وأثار مقطع فيديو إقامة مولد داخل المقابر حالة من الاستياء بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما يحدث في المقابر بـ "الكارثة"، وطالبوا المسئولين بالتحرك السريع لوقف ما وصفوه بـ "انتهاك حرمة الموتى".

وقالت البلوجر دعاء القويسني: "ممكن حد يفهمني أي اللي بيحصل داخل المقابر ده دي كارثة بكل المقاييس انا اول مره اشوف المناظر دي".

أصل الطائفة السعدية سوري

أما البلوجر عمرو عواد فقال: "النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام منع زيارة القبور وبعدم الإيمان ثبت واكتمل في القلوب أباح زيارة القبور عشان نفتكر الموت ونتعظ أما ما يحدث من موالد في القبور دا سببة الجهل واعتقال أهل الحق.. الله يعفو عنا وعنهم ولا يجعل مصيبتنا في ديننا".

مولد داخل المقابر، فيتو



وقالت البلوجر شيماء سليم: "في كل بلد مولد لأي واحد.. زمان كان أي شخص يغمى عليه ويفيق مرة تانيه، ويتم تشخيصه أنه مات وعاد خطأ في التشخيص عندما يموت يعملوله مقام ومولد وللأسف المولد بيكون في المقابر".

وعلق البلوجر علاء جوبارا فقال: " حتى الموتى أزعجوهم.. أستغفر الله العظيم الله يهديهم".

جدير بالذكر أن الطريقة السعدية هي طريقة صوفية ذات أصل سوري، وتنتشر في عدة أماكن بما في ذلك مصر، وهي طريقة ذات هوية سورية وشافعية، وانتشرت في مصر وتركيا والبلقان.

وتقوم أركان الطريقة على أسس مثل (الجوع، السهر، الصمت، والعزلة عن الناس) إلا في أمور العلم والإصلاح، وفقًا لبعض الكتب.

