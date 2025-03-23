تفاصيل قضية انتهاك حرمة الموتى بحلوان.. تربي يغتصب جثمان ممرضة ويحرقها.. والمحكمة تقرر تأييد حبسه 15 عاما

أسدلت محكمة استئناف جنايات القاهرة الستار على قضية تربي نبش قبر ممرضة بحلوان وإشعال النار فيها وانتهاك حرمتها وقضت بتأييد معاقبته بالسجن 15 سنة.

التحريات: المتهم انتهك حرمة القبور

وحصلت فيتو على نص تحريات المباحث الجنائية في واقعة نبش قبر ممرضة بحلوان وإشعال النار فيها وانتهاك حرمتها.

وجاء في نص التحريات التي تنفرد فيتو بنشرها وأجراها الرائد محمد أسامة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان حيث أكد أن تحرياته السرية دلته على أن وراء واقعة انتهاك حرمة القبور وإضرام النيران بجثمان المتوفاة والجبانة هو تربي ارتكب ذلك بباعث الانتقام من المسؤول عن إدارة المقابر على إثر خلاف سابق بينهما انتهى بقيام الأخير بإهانة المتهم والتعدي عليه وتحطيم هاتفه وطرده من المقابر، مما أثار حفيظة الأخير ودفعه للثار من غريمه عن طريق تتبع أهل إحدى الوفيات حتى تمام دفنها وما ان جاءت له الفرصة ليلا قام بالدلوف داخل الجبانة عن طريق فض قفلها عنوة وجرد جثمان المتوفاة من الكفن وعبث بالجثة واغتصبها وعقب انتهائه من ذلك سكب مادة الجازولين على الجثمان مضرما النيران به حتي امتدت لأسقف الجبانة وحوائطها قاصدا من ذلك إحراق مبنى الجبانة بدافع الانتقام من خصمه ووضعه في حرج مع أهل المتوفاة وإظهاره بمظهر المتسبب بصفته المسؤول قانونا عن إدارة مجمع الجبانات وبدافع إخفاء معالم فعلته غير الإنسانية.

المتهم ارتكب جريمته بدافع الانتقام

كما كشفت التحريات قيام محمود السيد عميد شرطة مفتش مباحث فرقة حلوان أنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها على ذات النحو الذي أوردته التحريات وأضاف أنه تمكن من ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة “أجنة وشاكوش” بإرشاد من المتهم وعزا قصد الأخير من ارتكابه الواقعة إحراق مبنى الجبانة وجثمان المتوفاة انتقاما من غريمه المسئول عن إدارة المقابر لخلاف سابق فيما بينهما.

تقرير الأدلة الجنائية في نبش قبر ممرضة حلوان

وحصلت فيتو على نص تقرير الأدلة الجنائية في واقعة إقدام تربي على نبش قبر ممرضة بحلوان وإشعال النار بها بعد انتهاك حرمتها، حيث تبين أنه بمعاينة الجبانة محل الواقعة عثر بداخلها على جثمان متفحم لسيدة دون كفنها وبجوارها جريد نخل وتظهر آثار الحريق علي حوائط وسقف المقبرة.

وأضاف التقرير أنه ثبت من خلال العينات المأخوذة من مسرح الواقعة أن الحريق نشب بداية في الجثمان خلال سكب مادة الجازولين عليه حتى امتد تاركا الآثار السابق وصفها علي مبني الجبانة.

أقوال الشهود في نبش قبر ممرضة

وجاء في أقوال الشهود التي تنفرد فيتو بنشرها

س: اسمك وسنك

ج: وليد احمد جاد ٤٠ سنة سائق

س: ما تفصيلات شهادتك؟

ج: شهد بوفاة شقيقته إثر إصابتها بفيروس كورونا ودفنها بمقابر العائلة إلا أنه فوجئ بإبلاغه بكسر قفل الجبانة الخاصة المتواجد بها جثمان المغفور لها وإضرام النيران بها داخل المقبرة واضاف باتهامه التربي المضبوط بارتكاب تلك الواقعة.

س: اسمك وسنك

ج: طارق مصطفى ٤٥ سنة مشرف عام على مقابر عرب راشد وعزبة الوابور بحلوان

س: ما تفصيلات شهادتك؟

ج: شهد وجود خلاف مسبق بينه وبين المتهم علي اثر قيامه بمعاتبة الأخير لسوء سلوكه واعتياده علي تعاطي المواد المخدرة بمنطقة المقابر وافتعاله العديد من المشاكل مع اهالي المتوفين مما أدي به الي تعنيف المتهم ومنع دلوفه إلى منطقة الجبانات مما أسفر عن مشادة كلامية وتدافع بينهما انتهت بتهديد ووعيد من المتهم له حتى نما إلى علمه عقب ذلك قيام المتهم بانتهاك حرمة قبر سيدة متوفاة وإضرام النيران بها والجبانة بقصد إلحاق الضرر به.



س: ما اسمك وسنك

ج:محمد مختار ٨٠ سنة تربي

س: ما تفصيلات شهادتك؟

ج: شهد أنه حال مباشرته عمله بساحة الجبانات أبصر إحداها دون قفل مفتوحة على مصراعيها وتعلوها آثار احتراق.



س: ما اسمك وسنك

ج: محمد مغربي ٣٩ سنة موظف

س: ما تفصيلات شهادتك؟

ج: شهد أنه في الليلة السابقة علي اكتشاف الواقعة اشتم رائحة احتراق تنبعث من اتجاه المقابر إلى نما إلى علمه عقب ذلك بقيام تربي باقتحام مقبرة سيدة متوفاة وإضرام النيران بجثمانها والجبانة.

س: ما اسمك وسنك؟

ج: فاطمة حلمي ربة منزل ٤٤ سنة

س: ما تفصيلات شهادتك؟

ج: شهدت بتواجد المتهم رفقتها قبل اكتشاف تلك الواقعة ومغادرته لها مدعيا توجهه إلى المقابر لإتمام إحدى الدفنات إلا أنها فوجئت بعودته ليلا وملابسه متسخة بالأتربة حتى نما إلى علمها بارتكابه الواقعة.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة حلوان الجزئية أن النيابة العامة تتهم “مصطفى. م.ح” 41 سنة، تربي، محبوس، بأنه يوم ٢٩ مارس الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان أشعل النار عمدا بمبنى غير معد للسكن وغير مملوك له وهي مقبرة إحدى العائلات بباعث الانتقام من خصمه المسئول عن إدارتها بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك وأعد لذلك الغرض مشروعا إجراميا استهله بتحضير أدوات جريمته ونفاذا لما وغر بصدره وعقله من نية خبيثة ترقب التوقيت الملائم لتجسيد ما بدر في ذهنه وما إن حانت له الفرصة حتى تسلل إلى مجمع الجبانات ليلا قاصدا أحد القبور التي بداخلها جثمان إحدى السيدات حديثة الوفاة متمكنا من الدلوف بداخل القبر عن طريق فض قفله عنوة حتى قام بسكب مادة معجلة للاشتعال على جسدها وإضرام النيران بمبني الجبانة علي النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قاصدا من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسئولية تلك الفعلة بصفته المتولي إدارة الجبانات ولإخفاء معالم واقعة تدنيسه للقبر محل الاتهام.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم انتهك حرمة قبر المتوفية بان دلف لداخله بطريقة غير مشروعة وما أن ظفر بجثمان المتوفاة حتى أزال عنها كفنها كاشفا لعورتها غير عابئ بحرمتها واستكمالا لفعلته الشيطانية عبث بالجثة مهينا إياها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أتلف عمدا القبر وصفا وقيمة بالأوراق وترتب على ذلك أضرارا مالية وأحرز أدوات أجنة وشاكوش وجازولين بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وكانت نيابة حلوان استمعت لأقوال شهود العيان بمدافن عزبة الوابور في واقعة الممرضة «م ا» 40 سنة التي أشعل مجهولون النار بجثتها داخل المدفن الخاص بها بعد وفاتها إثر فيروس كورونا، لسماع أقوالهم حول الواقعة وإشعال النار بها وتركها متفحمة خارج المقابر وفروا هاربين.

شهادة صادمة

وقال أحد شهود العيان ويدعى “خالد.م”: "اتفاجأنا الصبح بالجثة مولعة في حوش المدفن ما عرفناش نعمل أي بلغنا أهلها تليفونيا.. ولما جوم رجع التربي جثة بنتهم تاني للقبر".

وأكد "ناصر.خ " لـ"فيتو": “مش أول مرة جثة تطلع من تربتها ويتولع فيها من شهرين حصل كدة برضوا”، مؤكدا أنه يظن أن السبب إصابتها بكورونا.

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