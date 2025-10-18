هل الاحتفال بموالد الأولياء الصالحين جائز شرعًا ؟ أمين الفتوى يوضح

قال الشيخ الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاحتفال بـ، مولد السيد البدوي، والسيدة زينب، والسيدة نفسية، جائز شرعًا ولا حرج فيه، موضحًا أن ذلك يأتي تذكيرًا بأيام الله، والدعوة للصلاة على النبي، والإنفاق في سبيل الله، وإطعام الفقراء.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” إلى أن السيدة مريم لم تكن نبية لكنها صديقة الله، مؤكدًا أن الاحتفال بميلاد الصالحين جائز بشرط ألا يتضمن مخالفة للشريعة الإسلامية.

شروط الاحتفال الشرعي

وأضاف الدكتور كمال أن الأصل في الاحتفال جائز، لكن الأفعال الشخصية التي تخالف الشريعة تكون حرامًا، مثل الاختلاط بين النساء والرجال بطريقة محرمة، ارتكاب أفعال خطأ في وسائل المواصلات أو أثناء الاحتفال.

وأوضح أمين الفتوى، أن المولد نفسه ليس حرامًا، والفعل الخاطئ مرتبط بسلوك الفرد وليس بالاحتفال ذاته.

النية أهم ما في الموالد

وأكد أمين الفتوى أن النية في الاحتفال هي الأساس، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الله عن أمته الخطأ والنسيان، مشيرًا إلى أن الفعل بدون قصد أثناء الموالد لا إثم فيه، والأهم هو الإخلاص والنية الطيبة.

