لا صوت يعلو فوق الحمص والحلاوة في مولد السيد البدوي بطنطا (فيديو)

في قلب مدينة طنطا وتحديدًا في محيط مسجد السيد البدوي تتعانق رائحة الحمص المحمص مع نكهة الحلاوة الطحينية في مشهد لا تخطئه العين ولا الأنف.

ومع كل موسم لمولد “شيخ العرب”وتتحول شوارع المدينة إلى كرنفال تجاري شعبي تتداخل فيه الروحانية مع التراث الشعبي حتى يصعب الفصل بين عبق المولد وصوت الباعة وهم ينادون على بضاعتهم: حمص وحلاوة البدوي.. الطعم الأصلي من طنطا.

سوق المولد.. اقتصاد موسمي ينبض بالحياة

تتحول المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي إلى سوق ضخم مفتوح يمتد على مدار أيام المولد السبعة هنا لا تُباع فقط الحلوى التقليدية بل تُروى حكايات مهنة توارثها أبناء طنطا جيلًا بعد جيل فكل محل من محلات الحمص والحلاوة يحمل تاريخًا يمتد لعقود وبعضها تأسس منذ أكثر من نصف قرن وظل محافظًا على نفس الخلطة والطريقة في التصنيع.

يقول “أيمن الفلاح” أحد أشهر وأقدم المحال في منطقة السيد البدوي، لـ "ڤيتو": اللي بييجى المولد لازم ياخد من طنطا حمص وحلاوة.. دي عادة عند الناس من زمان ومفيش مولد من غيرهم المكان هنا بقى رمز للفرحة والبركة.

ويضيف: إحنا ورثنا الصنعة دي عن أجدادنا من أيام كانوا بيعملوا الحمص على الفحم ويعجنوا الحلاوة بإيديهم ولسه محافظين على نفس الطعم القديم اللي الناس بتحبه.”

وراء الطعم أسرار زراعية وصناعية

ويؤكد "الفلاح " أن بذور الحمص تأتي في الأساس من محافظات الصعيد، حيث يتم التعاقد مباشرة مع المزارعين وبعدها تنتقل الشحنات إلى طنطا ليبدأ التصنيع المحلي من تقشير وتحميص وتغليف يدوي في ورش صغيرة داخل المدينة.

أما الحلاوة الطحينية فتُصنع من السمسم البلدي الممزوج بالسكر والعسل الجلوكوزي وتخضع لمراحل دقيقة للحفاظ على تماسكها وجودتها.

الحمص والحلاوة.. تجارة تُنعش الاقتصاد المحلي

يشهد موسم المولد رواجا غير مسبوق لهذه المنتجات ما ينعكس على حركة التجارة وفرص العمل. ويؤكد “الفلاح” أن الموسم الواحد يكفي لتوفير دخل لعشرات العمال والباعة الجائلين قائلًا:إحنا بنشغل شباب كتير في الموسم. من أول اللي بيقف على الميزان لحد اللي بيغلف ويبيع المولد رزق كبير للبلد كلها.

تراث يواجه تحديات العصر

ورغم الانتعاش الموسمي إلا أن هذه الصناعة تواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام وتغير أذواق المستهلكين ما يفرض على أصحاب الورش والمصانع تطوير أساليبهم دون المساس بالهوية الأصلية للمنتج.

يبقى مولد السيد البدوي حالة فريدة تجمع بين الموروث الديني والاقتصادي والاجتماعي فبين حلقات الذكر وأصوات الابتهالات يستمر الحمص والحلاوة في لعب دور البطولة وكأنهما رمز شعبي يعكس روح طنطا التي لا تعرف الفتور بين عبق التصوف وحلاوة التراث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.