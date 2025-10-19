الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 7 تلاميذ بتسمم غذائي بعد تناولهم تورتة فاسدة بالفيوم

اسعاف
اسعاف

اصيب 7 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية في أحد المعاهد الأزهرية بقرية تابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بحالة تسمم غذائي، حيث ظهرت عليهم أعراض التسمم بعد تناولهم حلوى من نوع "تورتة" تم شراؤها من أحد المحال القريبة من المعهد قبل بدء اليوم الدراسي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والفحص اللازم لمصدر الحلوى.

تسمم تلاميذ معهد أزهري

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة 7 تلاميذ، وظهور أعراض التسمم الغذائي عليهم أثناء اليوم الدراسي داخل المعهد الأزهري بقرية قلمشاه بدائرة المركز، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى المعهد، وتم  نقل التلاميذ إلى مستشفى إطسا المركزي، لتقديم  الرعاية الطبية اللازمة، ويخضعوا لإجراء غسيل معدة.

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

كلب ضال يعقر 10 أشخاص بينهم أطفال من قرية سيلا بالفيوم

تحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم البحث الجنائي المرحلة الابتدائي المرحلة الابتدائية غرفة عمليات شرطة النجدة قرية قلمشاة مدير أمن الفيوم مركز شرطة اطسا

مواد متعلقة

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في الشعبة العلمية بتنسيق الجامعات 2025

التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد

تعليم الفيوم تتسلم دفعة من كتب العام الدراسي الجديد 2025/ 2026

إصابة شابين في تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد وشروط الالتحاق وفقًا لتخصص كل شهادة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع والتجارة

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، صناعي نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 5 سنوات

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية