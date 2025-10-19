إصابة 7 تلاميذ بتسمم غذائي بعد تناولهم تورتة فاسدة بالفيوم

اصيب 7 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية في أحد المعاهد الأزهرية بقرية تابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بحالة تسمم غذائي، حيث ظهرت عليهم أعراض التسمم بعد تناولهم حلوى من نوع "تورتة" تم شراؤها من أحد المحال القريبة من المعهد قبل بدء اليوم الدراسي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والفحص اللازم لمصدر الحلوى.

تسمم تلاميذ معهد أزهري

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة 7 تلاميذ، وظهور أعراض التسمم الغذائي عليهم أثناء اليوم الدراسي داخل المعهد الأزهري بقرية قلمشاه بدائرة المركز، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى المعهد، وتم نقل التلاميذ إلى مستشفى إطسا المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ويخضعوا لإجراء غسيل معدة.

تحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، تولت التحقيق.

