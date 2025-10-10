الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضربة لـ ترامب، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

جائزة نوبل، فيتو
جائزة نوبل، فيتو

منحت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو، تقديرًا لدورها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا والانتقال السلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية والتي تعرف باسم "المرأة الحديدية في فنزويلا".

وجاء إعلان اللجنة مفاجئًا، حيث تم استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يطمح في الحصول على الجائزة. 

وجاء تكريم ماشادو اعترافًا بجهودها المستمرة في مكافحة الاستبداد وتعزيز الحوار والسلام في منطقة تعاني من أزمات سياسية وإنسانية.   

وتُعد هذه الجائزة اعترافًا دوليًا بدورها البارز في تعزيز القيم الديمقراطية في أمريكا اللاتينية.  

وفي العام الماضي، حصلت منظمة السلام اليابانية نيهون هيدانكيو على الجائزة لجهودها في تعزيز عالم خال من الأسلحة النووية، بالاعتماد على شهادات الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناجازاكي.

وشهد هذا الأسبوع بالفعل الإعلان عن الفائزين في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب.

ويختتم الأسبوع يوم الإثنين المقبل بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية. 

ويجري منح جميع جوائز نوبل الأخرى تقليديا في ستوكهولم، بينما تقدم جائزة السلام بشكل فريد في أوسلو.

وتبلغ قيمة كل جائزة 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

لجنة نوبل لجنة نوبل النرويجية ماريا كورينا ماشادو جائزة نوبل

