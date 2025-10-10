ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

قالت الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل للسلام: “نعتمد على الرئيس ترامب أكثر من أي وقت مضى”.



أول تصريح للفائزة بجائزة نوبل للسلام

وأضافت ماريا كورينا ماتشادو: نحن على أعتاب النصر والجائزة تقدير لنضال الفنزويليين من أجل الحرية.



ومنحت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو، تقديرًا لدورها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا والانتقال السلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية والتي تعرف باسم "المرأة الحديدية في فنزويلا".

وجاء إعلان اللجنة مفاجئًا، حيث تم استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يطمح في الحصول على الجائزة.

وجاء تكريم ماشادو اعترافًا بجهودها المستمرة في مكافحة الاستبداد وتعزيز الحوار والسلام في منطقة تعاني من أزمات سياسية وإنسانية.

وتُعد هذه الجائزة اعترافًا دوليًا بدورها البارز في تعزيز القيم الديمقراطية في أمريكا اللاتينية.



