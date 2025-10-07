نتائج كارثية وفرصة ذهبية للاحتلال، رسالة مؤثرة من علاء مبارك للمقاومة في ذكرى طوفان الأقصى

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة مؤثرة للمقاومة الفلسطينية في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، والذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن المقاومة حق شرعي أمام مغتصب الأرض.

الكيان انتهز فرصة طوفان الأقصى لتدمير غزة

وأوضح علاء مبارك في رسالته أنه بالرغم من أن المقاومة حق مشروع، لكن المشكلة في عدم حساب رد فعل الكيان، الذي انتهز هذه الفرصة لتدمير قطاع غزة، مستشهدًا بتصريح القيادي في حماس موسى أبو مرزوق "لو كنت أعلم حجم الدمار الذي نتج عن 7 أكتوبر كنت عارضته".

الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، فيتو

كما أكد علاء مبارك أن الكيان الذي أحتل الأرض بالقوة، تاريخه ملطخ بالقتل والاغتيالات والتدمير، مشيرًا إلى أن ما حدث في ٧ أكتوبر 2023، ذكرى طوفان الأقصى، كانت فرصة ذهبية للمحتل ليمارس جرائمه بشراسة.

وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها للمقاومة في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى: "المقاومة حق شرعى أمام من اغتصب الأرض، لكن المشكلة في الطريقة وعدم دراسة وحساب رد فعل الكيان المحتل، الذى انتهز الفرصة لكى يدمر القطاع، لدرجة أن موسى أبومرزوق قال لو كنت أعلم حجم الدمار الذى نتج عن ٧ أكتوبر كنت عارضته!"

وتابع علاء مبارك: "هنا تأتى المشكلة دمار غير مسبوق للقطاع، وخسائر بشرية غير مسبوقة وآلاف الأطفال الأبرياء فقدوا حياتهم دون أي ذنب فالنتائج كارثية، ثم يدخل ترامب يهدد ويتوعد فتوافق حماس بتسليم السلطة والرهائن، وترامب مصمم بتسليم السلاح".

7 أكتوبر فرصة ذهبية للمحتل ليمارس جرائمه

واستطرد علاء مبارك: "ثم نسمع الآن كلام لضمان خروج القيادات من القطاع إن أرادوا دون أي ملاحقة، وينتهى الأمر بـإنشاء مجلس السلام يترأسه ترامب ومعه بلير وكوشنر وآخرين، ليتولوا البناء وإعادة الإعمار وكأن ترامب يعلن الوصاية الأمريكية على غزة".

الكيان يدمر قطاع غزة، فيتو

وعن عدم توقع رد فعل الكيان بعد 7 أكتوبر وتدمير القطاع، قال علاء مبارك: "الأمر مش محتاج ذكاء.. لكى تحسب وتتوقع رد فعل المحتل؛ كيان احتل الأرض بالقوة تاريخه ملطخ بالقتل والاغتيالات والتدمير، وما حدث في ٧ أكتوبر كانت فرصة ذهبية للمحتل ليمارس جرائمه بشراسة دون رحمة، يقتل ويدمر وتصبح غزة مقبرة للأطفال فأكثر من ١٥ ألف طفل قتلوا".

الجدير بالذكر أن المقاومة الفلسطينية قامت في يوم 7 أكتوبر 2023، بعملية طوفان الأقصي، حيث قاموا باقتحام منطقة غلاف غزة، والتي أسفرت عن أسر عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على عمليات قتل وتعذيب ضد الفلسطينيين ومحاولة هدم المسجد الأقصى.

ليرد الكيان على عملية طوفان الأقصى بعملية أطلقوا عليها اسم "السيوف الحديدية"، والتي انطلقت في يوم 7 أكتوبر، وقام الكيان بقصف قطاع غزة بالكامل وتدميره وقتل الآلاف من الأطفال والمدنيين الأبرياء، وارتكبت عملية إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.