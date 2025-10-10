ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام لترامب

أعلنت ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025، زعيمة المعارضة الفنزويلية، اليوم الجمعة، عن منحها جائزتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… October 10, 2025

وقالت ماتشادو عبر منصة "إكس": "أُهدي هذه الجائزة لشعب فنزويلا، وللرئيس ترامب، لدعمه الحاسم لقضيتنا!".

