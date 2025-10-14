إقالة مدرب منتخب السويد بعد الخسارة من كوسوفو بتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، رسميا إقالة يون دال توماسون مدرب منتخب السويد، بسبب سوء النتائج تحت قيادته في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرضت السويد للهزيمة، مساء أمس، أمام كوسوفو بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، ليتجمد رصيدها عند نقطة واحدة فقط في المركز الرابع في المجموعة الثانية، لقرر الاتحاد السويدي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات يون دال توماسون من منصبه، بشكل رسمي اليوم، حيث تم إصدار بيان للإعلان عن ذلك.

وقال رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، سيمون أستروم، في بيان: "يستند قرار مجلس الاتحاد إلى أن المنتخب السويدي لم يحقق النتائج التي كنا نأملها، لا تزال هناك فرصة لخوض الملحق في مارس، ومسؤوليتنا هي ضمان توفير أفضل الظروف الممكنة للوصول إلى الملحق الأوروبي ومن ثم التأهل إلى كأس العالم، ونرى أن هناك حاجة إلى قيادة جديدة في شكل مدرب جديد".

كان دال توماسون قد تم تعيينه مدربًا لمنتنخب السويد في فبراير 2024، بعد فوزه سابقًا بلقب الدوري السويدي مع مالمو وتألقه مع بلاكبيرن روفرز.

كوسوفو يفوز على السويد في عقر داره بتصفيات كأس العالم

وباتت آمال منتخب السويد في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، معقدة بعدما تعرض للهزيمة على يد ضيفه منتخب كوسوفو 0/1، مساء الإثنين، في إطار التصفيات المؤهلة إلى المونديال، على ملعب "أوليفي.

هدف كوسوفو في شباك السويد

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب فيسنيك أسلاني، في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، ليمنح كوسوفو 3 نقاط ويزيد الضغوط على السويد.

وشارك مع السويد نجم ليفربول، ألكسندر إيزاك، حيث خاض المباراة بأكملها، بجوار نجم آرسنال فيكتور جيوكيريس، ولكن لم يتمكن أي منهما من إحداث فارق لصالح منتخب بلاده.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب السويد عند نقطة واحدة فقط في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية، بينما ارتفع رصيد كوسوفو إلى 7 نقاط في المركز الثاني.

