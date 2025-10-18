تشيلسي يتعادل سلبيًا أمام نوتنجهام فورست في الشوط الاول بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست، بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0 في المباراة التي تقام على ملعب 'سيتي جراوند'، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي

تشكيل نوتنجهام فورست

ويمتلك تشيلسي 11 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وجمعهم من 3 انتصارات وتعادلين، وتلقى خسارتين أمام مانشستر يونايتد وبرايتون.

في المقابل، يحتل نوتنجهام فورست المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

ويبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز الرابع هذا الموسم بعد الفوز على ليفربول في الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي.

تشيلسي الذي توج بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي، يحلم بالعودة إلى منصات التتويج بالبريميرليج بعد غيابه منذ عام 2017.

في المقابل، يسعى نوتنجهام فورست إلى تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم بعد أن فشل في أي فوز خلال 7 جولات الماضية.

ورغم نجاته من خطر الإقالة خلال فترة التوقف الدولي، لا يزال بوستيكوجلو تحت ضغط كبير بعد فشله في تحقيق أي فوز في أول 7 مباريات له منذ تسلمه المهمة في سبتمبر، خلفًا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

