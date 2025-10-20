الإثنين 20 أكتوبر 2025
اقتصاد

الليرة السورية تستقر مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى في تعاملات اليوم

الليرة السورية، فيتو
الليرة السورية، فيتو

سعر الليرة السورية، شهد سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سورية المركزي، في بداية تعاملات اليوم الأثنين الموافق 20 أكتوبر 2025 وفق آخر التحديثات.

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث). 

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية، فيتو 

 سعر الليرة السورية  أمام الدولار في مصرف سوريا المركزى

سجلت سعر الليرة السورية  أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي نحو 11630  ليرة للشراء، و11680 ليرة للبيع.


ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.
 

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية، فيتو 

من هي الجهة المسؤولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر على قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

