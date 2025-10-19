الأحد 19 أكتوبر 2025
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، فى الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4940 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46080 جنيها. 

 

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.  

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في  السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.    

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

  • المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.
  • السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.
  • الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.
العيارات الشائعة

العيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

  • عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.
  • عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.
  • عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

رئيس شعبة الذهب يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب 

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بـاتحاد الغرف التجارية : إن أسعار الذهب شهدت مؤخرا ارتفاعا جديدا في السوقين المحلي والعالمي، موضحا أن هذا الصعود يعود إلى عدة عوامل متداخلة تتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة الطلب المتزايدة على المعدن النفيس. 

الارتفاع الحالى ليس مفاجئا 

وأوضح أن الارتفاع الحالي ليس مفاجئا، بل يأتي امتدادا لموجة الصعود التي بدأت منذ مطلع الأسبوع المنصرم، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار خفض أسعار الفائدة.  

وتابع: الذهب دائما يحصد المكاسب في الأزمات ومع كل تراجع في الفائدة أو اضطراب اقتصادي، المستثمرين يهربوا من الأسهم للعملة الصعبة أو للذهب كملاذ آمن، وهذا ما حدث بالفعل. 

الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الذهب 

وأضاف ميلاد أن السوق المحلية تأثرت كذلك بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، مؤكدا أن تلك العوامل مجتمعة تخلق ضغطا تصاعديا على الأسعار. 

الذهب بين الزينة والاستثمار 

وأكد ميلاد أن المشترى بات يجمع الذهب ليس للزينة فقط، لكن كاستثمار آمن في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، الذهب بيبقى هو الملجأ الغير قابل للخسارة على المدى الطويل.

حالة من الترقب والضبابية

وأوضح رئيس الشعبة أن السوق يشهد في الوقت الحالي حالة من الترقب والضبابية، خصوصا مع اقتراب موسم الأعياد وحفلات الخطوبة والزفاف، ما يزيد من الطلب الاستهلاكي المحلي، مؤكدا أن الأسعار المحلية تسير وراء الحركة العالمية لحظة بلحظة. 

