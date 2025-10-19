الأحد 19 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية

سعر الليرة السورية، شهدت سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي، في بداية  تعاملات اليوم الأحد الموافق 19 اكتوبر 2025.

 

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي (بداية تعاملات)

اقرأ التالي:سعر الليرة السورية أمام الدولار في البنوك (بداية تعاملات)

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

سعر سعر الليرة السورية  أمام الدولار في مصرف سوريه المركزى


سجلت سعر الليرة السورية  أمام الدولار في مصرف سوريا المركزى نحو 11550 ليرة للشراء، و11600 ليرة للبيع

ماذا تعرف عن العملة السورية؟


العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.
 

 

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

من هى الجهه المسؤولة بإصدار العملة السورية؟

الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر على قيمتها


قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.


خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال

 

