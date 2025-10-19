هدوء حذر بسوق الذهب محليا وترقب للأسعار بالبورصة.. وخبير: السوق العالمي يسير نحو مرحلة صعودية خلال نوفمبر 2025.. ولماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

تعتبر أسعار الذهب من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق المالية والمستثمرون على مستوى العالم، حيث تعكس حالة الاقتصاد العالمي والمحلي، فضلًا عن تأثيرها المباشر على حركة الاستثمارات والتجارة في مصر، كما يتأثر سعر الذهب بشكل كبير بالتقلبات في البورصات العالمية، كما يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل محلية مثل سعر الدولار، معدلات التضخم، والقرارات الاقتصادية الحكومية.

سوق الذهب في البورصة المصرية

كما ان سوق الذهب في البورصة المصرية يعد واحدا من الأسواق الحيوية التي تشهد نشاطا كبيرا من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، حيث يعتبر الذهب ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي كما أن التغيرات في أسعاره يمكن أن تكون مؤشرا لتوقعات السوق بشأن الاستقرار المالي في مصر والمنطقة.

وفي هذا السياق، فإن مراقبة أسعار الذهب في البورصة الان بالسوق المصرى والبورصة المصرية لا تقتصر على المستثمرين فقط، بل تمتد إلى المواطنين الذين يعتبرون الذهب من أهم أدوات الادخار والحفاظ على قيمة الأموال ويعكس تحرك أسعار الذهب في البورصة المحلية آلية تأثر السوق المصري بالعوامل الخارجية، بما في ذلك سياسات البنوك المركزية العالمية، الأزمات الاقتصادية الدولية، وحتى التوترات السياسية.

حركة مؤشر اسعار الذهب بالبورصة المصرية

استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة المصرية، اليوم الاحد 19 اكتوبر 2025، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 6529 جنيه للعرض.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6484 جنيه - شراء - للطلب .

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6529 جنيه - بيع - للعرض .

الذهب في البورصة المصرية

يشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.

حركة أسعار الذهب بالصاغة اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، فى الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4940 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46080 جنيها.

وليد سويان: سوق الذهب العالمي يسير نحو مرحلة صعودية خلال شهر نوفمبر 2025

ومن جانبه اضاف وليد سويدان خبير اسواق المال لــ “ فيتو”: في ضوء التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، أرى أن سوق الذهب العالمي يسير نحو مرحلة صعودية خلال شهر نوفمبر، مدعومًا بعدة عوامل رئيسية منها أن يواصل المركزي الأمريكي تخفيف سياسة الفائدة أو على الأقل الإبقاء على معدلات مرتفعة نسبيًا ما يعطي زخمًا للطلب على الذهب كملاذ آمن.

واضاف سويدان مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وعودة المخاوف من ضعف النمو العالمي سيزيدان من جاذبية الذهب لدى المستثمرين الباحثين عن التحوط مشيرا الى انه بسبب ضعف الدولار الامريكي وانخفاض العوائد الحقيقية للسندات سيجعلان تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب أقل، مما يدفع المزيد من رؤوس الأموال نحو المعدن الأصفر.

ويتوقع سويدان أن يشهد سعر الأوقية العالمية للذهب ارتفاعا من مستوياته الحالية إلى نطاق 3700‑4000 دولار للأوقية خلال نوفمبر 2025، مع احتمال اختراق أعلى من ذلك إذا ارتفعت المخاطر فجأة أو ظهرت بيانات تضخم مفاجئة إيجابية، ومع ذلك يحذر سويدان إلى أن هذا ليس خال من المخاطر حيث انه مع وجود اى مفاجأة في بيانات التضخم بالولايات المتحدة أو تشديد مفاجئ للفائدة من قبل المركزي الأمريكي يمكن أن تبطئ الصعود أو تدفع الذهب للتصحيح لذا يوصى المستثمرين بأن ينظروا إلى الذهب كجزء من الحافظة وليس باعتباره فرصة مضاربة منفردة، ويضعوا خطة واضحة لإدارة المخاطر.

