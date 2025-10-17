الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 ألقاب متتالية تتوج هنا جودة ملكة على العرش الأفريقي في تنس الطاولة

هنا جودة لاعبة منتخب
هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، نصبت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، نفسها ملكة على عرش القارة الأفريقية، بعد السيطرة على كأس القارة السمراء لـ3 أعوام متتالية بلا منافس.

وحصدت هنا جودة مؤخرا لقب وكأس البطولة الأفريقية بتونس، بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-0).

وفرضت هنا جودة سيطرتها على لقب البطولة الأفريقية للعام الثالث على التوالي، وجاءت النتائج كالتالي:

2023 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-1).

2024 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب مريم الهضيبي بنتيجة (4-3).

2025 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-0).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنس الطاولة هنا جودة المنتخب الوطني لتنس الطاولة البطولة الافريقية دينا مشرف

مواد متعلقة

أشرف صبحي يهنئ سيدات تنس الطاولة بعد التأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا

تنس الطاولة، تأهل مريم ومروة الهضيبي لنصف نهائي البطولة الأفريقية

اتحاد تنس الطاولة يعلن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة إفريقيا بتونس

عمرو فهمي مديرا لبطولة مصر الدولية لناشئي تنس الطاولة

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

منتخب مصر يفوز على غانا في ختام الدور الأول لكأس أفريقيا للهوكي

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية