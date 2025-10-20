الإثنين 20 أكتوبر 2025
بهدف مبابي، ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا بعد الفوز على خيتافي

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره خيتافي، بهدف دون رد بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026 على أرضية ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فيدي فالفيردي – جوردي ألبا – إيدير ميليتاو – كاريراس.

في خط الوسط: أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: ماستانتونو – كيليان مبابي – رودريجو.

مباراة ريال مدريد وخيتافي

تولي الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو إدارة مباراة ريال مدريد وخيتافي في حين أن حكم تقنية الفيديو في المباراة سيكون بابلو جونزاليس، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني.

كان ريال مدريد قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام فياريال بثلاثية لهدف، وخيتافي تعرض لهزيمة أمام أوساسونا بهدفين لهدف.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الأول بترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز 11 برصيد 11 نقطة.

وتراجع برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني للمركز الثاني برصيد 22 نقطة.

الجريدة الرسمية