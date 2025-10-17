الجمعة 17 أكتوبر 2025
تنس الطاولة، منتخب مصر يتأهل لمنافسات فرق الرجال ببطولة العالم

منتخب مصر لتنس الطاولة،
منتخب مصر لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، تأهل المنتخب الوطني لتنس الطاولة رجال، للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للفرق، والمقرر إقامتها في العاصمة الإنجليزية لندن في شهر يونيو من العام المقبل.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل لمنافسات الفرق ببطولة العالم، من خلال مشاركتهم الحالية من كأس أفريقيا بتونس.

ويضم منتخب رجال تنس الطاولة كل من، عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - محمود أشرف حلمي - بدر مصطفى.

هنا جودة ملكة على عرش أفريقيا

نصبت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، نفسها ملكة على عرش القارة الأفريقية، بعد السيطرة على كأس القارة السمراء لـ3 أعوام متتالية بلا منافس.

وحصدت هنا جودة مؤخرا لقب وكأس البطولة الأفريقية بتونس، بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-0).

وفرضت هنا جودة سيطرتها على لقب البطولة الأفريقية للعام الثالث على التوالي، وجاءت النتائج كالتالي:

2023 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-1).

2024 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب مريم الهضيبي بنتيجة (4-3).

2025 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-0).

