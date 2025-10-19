الإثنين 20 أكتوبر 2025
رياضة

بمشاركة حجازي، نيوم يسقط أمام القادسية في الدوري السعودي

نيوم
نيوم

حقق فريق القادسية الفوز على نظيره نيوم بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الدوري السعودي.

نيوم يسقط أمام القادسية 

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي لاعب منتخب مصر مع نبوم بشكل أساسي.

وسجل اللاعب خوليان كينيوسيس ثلاثية القادسية “هاتريك” في الدقائق 11 و45 و88، فيما أحرز هدف نيوم الوحيد ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 66 من  اللقاء.

