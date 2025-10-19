الإثنين 20 أكتوبر 2025
وليد الكرتي: بيراميدز هو البطل الحقيقي للدوري الموسم الماضي

أطلق المغربي وليد الكرتي، لاعب نادي بيراميدز، تصريحات مثيرة حول الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن فريقه كان الأحق بالتتويج باللقب رغم عدم فوزه رسميًا به.

وفاز الأهلي بلقب الدوري في الموسم الماضي بينما لجأ بيراميدز للمحكمة الدولية للفصل في قضية أحقيته بالتتويج بالبطولة.

تصريحات وليد الكرتي

وقال الكرتي في تصريحات تلفزيونية: "بالنسبة لي، نحن لم نخسر الدوري الموسم الماضي، بل أرى أن بيراميدز هو من فاز فعليًا بلقب الدوري، لأننا قدمنا موسمًا استثنائيًا وكنا الأحق بالتتويج".

وأضاف النجم المغربي أن بيراميدز أظهر شخصية البطل خلال الموسم، سواء في الأداء الثابت أو في الانتصارات الكبيرة التي حققها على المنافسين المباشرين، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة فقط هي التي حرمت الفريق من التتويج الرسمي.

وأكد الكرتي أن طموح بيراميدز هذا الموسم هو العودة بقوة للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية، خاصة بعد الخبرات الكبيرة التي اكتسبها اللاعبون خلال الموسم الماضي، موضحًا أن المجموعة أصبحت أكثر انسجامًا وإصرارًا على تحقيق البطولات.

الجريدة الرسمية