أول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاولة على مشاجرة عمر عصر ونجله

تنس الطاولة، شهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبا المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية.

وعلق أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن واقعة عمر عصر ومحمود أشرف نجله في تصريحات تلفزيونية وقال: محمود صاحب الواقعة يبقي ابني.. ولكن الفيديو اللي منتشر مش كامل ومش جايب اللقطة الأولى وهي أن محمود مسلمش علي عمر ومحمود غلطان. ولكن عمر ميحصلش يقول الكلام اللي قاله بعد كدا لمحمود.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة: قررنا تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق بسبب ما بدر من الثنائي وتصرف لا يليق بـ لاعيبة تمثل منتخب مصر.

وسجلت الكاميرات مشادة بين عمر عصر لاعب المنتخب وزميله محمود أشرف حلمي نجل رئيس الاتحاد، بعد أن رفض الأخير مصافحة “عصر”، خلال أحدى المباريات.

وطالب عمر عصر أثناء المباراة بخروج محمود أشرف حلمي خارج الملعب من أجل استكمال المنافسات، وهو ما أسفر عن حدوث مشادة بين اللاعبين.

ويضم منتخب رجال تنس الطاولة كل من، عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - محمود أشرف حلمي - بدر مصطفى.

