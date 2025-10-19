مصرع ربة منزل أثناء عبورها الطريق الزراعي بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، أثناء عبورها الطريق الزراعي أسفل كوبري السفاينة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث صدمتها سيارة مسرعة، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى قها التخصصي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد مصرع ربة منزل أثناء عبورها الطريق الزراعى نطاق دائرة مركز طوخ فى اتجاه محافظة القاهرة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع نوال. م. ع 58 سنة مقيمة عزبة فرجانى مركز طوخ أثناء عبورها الطريق الزراعى أسفل كوبرى السفاينة فى اتجاه محافظة القاهرة صدمتها سيارة طائشة وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط السيارة المتسببة فى الحادث والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

