الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع ربة منزل أثناء عبورها الطريق الزراعي بالقليوبية

مصرع ربة منزل اثناء
مصرع ربة منزل اثناء عبورها الطريق الزراعي، فيتو

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، أثناء عبورها الطريق الزراعي أسفل كوبري السفاينة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث صدمتها سيارة مسرعة، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى قها التخصصي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

أول طعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية في القليوبية وتنازل نائب مستقبل وطن عن الترشح

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد مصرع ربة منزل أثناء عبورها الطريق الزراعى نطاق دائرة مركز طوخ فى اتجاه محافظة القاهرة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع نوال. م. ع 58 سنة مقيمة عزبة فرجانى مركز طوخ أثناء عبورها الطريق الزراعى أسفل كوبرى السفاينة فى اتجاه محافظة القاهرة صدمتها سيارة طائشة وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط السيارة المتسببة فى الحادث والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مستشفى قها التخصصي مركز طوخ مركز شرطة طوخ

مواد متعلقة

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

إزالة نوادي كورنيش بنها يشغل الغضب في القليوبية، والمحافظ: هدفنا الصالح العام

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات أمام موقف سيارات بنها

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

موعد رمضان 2026 فلكيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية