الذهب يرفع أسهم الأسواق الناشئة، ومكاسب تاريخية لغانا وجنوب أفريقيا

تشهد الأسواق الناشئة موجة من المكاسب الكبيرة، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصادات المعتمدة على إنتاج وشراء المعدن النفيس.

ارتفاع أسهم شركات التعدين

ففي جنوب أفريقيا، تتجه أسهم شركات التعدين مثل "سيبانيا ستيلووتر" و"أنجلو جولد أشانتي" لأفضل أداء سنوي منذ عقدين، بينما رفعت "موديز" التصنيف الائتماني لغانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، بحسب وكالة بلومبرج.

ويمثل هذا الصعود التاريخي للذهب عامل تفاؤل لمديري الأصول في هذه الأسواق، حيث يدعم "تأثير الثروة" كلًا من الدول المنتجة والمشترية على حد سواء، في ظل بحث المستثمرين عن بدائل استثمارية بعيدًا عن العملات التقليدية مثل الدولار.

برزت دول مثل جنوب أفريقيا، وغانا، وأوزبكستان كأبرز المستفيدين من هذه الموجة.

وشهدت أسواق جنوب أفريقيا تحولا دراماتيكيا، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بأكثر من 30% هذا العام، كما قفزت عملة الراند لأعلى مستوى منذ عام تقريبا.

أما غانا، التي عانت من أزمة اقتصادية حادة عام 2022، فقد شهدت بداية تعافٍ تحت قيادة رئيسها الجديد، حيث قفز سعر صرف عملتها "السيدي" بنحو 38%، مسجلا أكبر زيادة على مستوى العالم.

تأثير ارتفاع أسعار الذهب

على الرغم من هذه الصورة الإيجابية، يحذر بعض الخبراء من المبالغة في تفسير تأثير ارتفاع أسعار الذهب، مشيرين إلى أن ارتفاع قيمته في الاحتياطيات لا يعني بالضرورة تحسنا في القوة الائتمانية للدول.

وتكمن الصورة الأكبر في أن هذا الصعود يتزامن مع ضعف الدولار الأمريكي وقلق المستثمرين من السياسات الاقتصادية في الأسواق المتقدمة، مما يجعل الأسواق الناشئة، التي لا تنتج الذهب فحسب بل تخزنه أيضا، في موقع يستقطب تدفقات استثمارية كبيرة.

