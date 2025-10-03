أسهم الأسواق الناشئة تواصل الصعود وسط حالة تفاؤل بصفقات الذكاء الاصطناعي

ارتفعت مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، بعدما أدى تفاؤل المستثمرين حيال الذكاء الاصطناعي إلى صعود أسهم التكنولوجيا إلى مستوى قياسي جديد.

ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة

ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة 0.3% إلى 1372.37 نقطة في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت لندن، فيما صعد المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا 1.3 % ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، وبذلك، يكون مؤشر الأسواق الناشئة ارتفع 3.5% خلال الأسبوع، بحسب وكالة بلومبرج.

تصدر سهم "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" المكاسب، بينما أدت الشراكة بين "هيتاشي" و"أوبن إيه آي" في مجال الطاقة، وتعزيز "فوجيتسو" العلاقات مع "إنفيديا" إلى دعم رهانات المستثمرين على أن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي سيؤتي بثماره.

مؤشر عملات الأسواق الناشئة

لم يطرأ تغيير يُذكر على مؤشر عملات الأسواق الناشئة، وبينما تراجع أداء الليرة التركية عن نظرائها بعدما أحبطت بيانات التضخم في سبتمبر التوقعات، ارتفعت الروبية الإندونيسية لأعلى مستوى لها منذ أسبوعين.

قال شون ليم، استراتيجي أسعار صرف العملات الأجنبية لدى "مايبنك" في سنغافورة: "الأسواق تستوعب احتمال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ويرجح أن يؤثر الإغلاق لفترة أطول سلبيًا على الدولار".

