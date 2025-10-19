أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية (تحديث لحظى)

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار بأسواق المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

512 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 21 في السعودية

448 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 18 في السعودية

384 ريالا للبيع.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية متأثرة بتصريحات للرئيس الأمريكي هدّأت من مخاوف تصاعد الحرب التجارية مع الصين.



انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 2.12% أو ما يعادل 91.3 دولار إلى 4213.30 دولار للأوقية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.32%.

كان الأداء الإيجابي للذهب على مدار أسبوع سجل خلاله مستويات قياسية جديدة في ظل تفاقم التوترات السياسية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، إلى جانب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



حيث أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين اعتبارًا من مطلع نوفمبر المقبل، لكن مخاوف احتدام الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هدأت بحلول نهاية الأسبوع.

وذلك بعد أن قال "ترامب" في تصريحات إعلامية، إن التعريفات الإضافية على الصين لن تستمر، وأنه سيلتقي رئيسها "شي جين بينج" في غضون أسبوعين.

