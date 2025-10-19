الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية (تحديث لحظى)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار بأسواق المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

512 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 21 في السعودية

448 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 18 في السعودية

384 ريالا للبيع.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

 

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية متأثرة بتصريحات للرئيس الأمريكي هدّأت من مخاوف تصاعد الحرب التجارية مع الصين.


انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 2.12% أو ما يعادل 91.3 دولار إلى 4213.30 دولار للأوقية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.32%.

كان الأداء الإيجابي للذهب على مدار أسبوع سجل خلاله مستويات قياسية جديدة في ظل تفاقم التوترات السياسية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، إلى جانب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


حيث أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين اعتبارًا من مطلع نوفمبر المقبل، لكن مخاوف احتدام الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هدأت بحلول نهاية الأسبوع.

وذلك بعد أن قال "ترامب" في تصريحات إعلامية، إن التعريفات الإضافية على الصين لن تستمر، وأنه سيلتقي رئيسها "شي جين بينج" في غضون أسبوعين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة والصين المملكة العربية السعودية الذهب في البورصة العالمية الذهب عيار 18 في السعودية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الحرب التجارية الحرب التجارية مع الصين

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في الإمارات

وزير قطاع الأعمال يبحث مع مجموعة طلعت مصطفى التعاون في المشروعات السياحية والفندقية

وزارة قطاع الأعمال تؤكد التزامها بتحديث الأصول الفندقية وتعزيز التعاون مع شركات عالمية

تحالف إستراتيجي بين "كونتكت" و"e& money" لرسم مستقبل التمويل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع محافظ السويس تعزيز التعاون المشترك

وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة

وزير قطاع الأعمال العام يواصل لقاءاته الدورية مع قيادات الشركات القابضة

وزير قطاع الأعمال: تنمية رأس المال البشري على رأس أولوياتنا

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية