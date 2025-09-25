وزير الخارجية: مصر ترغب في استمرار التنسيق الوثيق مع جنوب إفريقيا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

الارتياح للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية

نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس رامافوزا، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، ومعربًا عن الارتياح للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

التنسيق المستمر وتعزيز أطر التعاون المشترك

كما أشاد وزير الخارجية بالزخم الجاري في مسار العلاقات المصرية – الجنوب أفريقية، والحرص المتبادل على التنسيق المستمر وتعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلًا عن التعاون والتنسيق في الإطار متعدد الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة.

الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين

أكد الوزير عبد العاطي على تطلع مصر لاستمرار التنسيق الوثيق مع جنوب أفريقيا بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الذي تضطلع به جنوب أفريقيا داخل مجموعة العشرين وتجمع البريكس، معربًا عن تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين المقرر عقده في جوهانسبرج في نوفمبر ٢٠٢٥.

