ليفربول يحاول إدراك التعادل أمام مانشستر يونايتد بعد مرور 60 دقيقة

الدوري الإنجليزي، يتقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول بنتيجة 1-0، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2025-2026.

من سجل هدف مانشستر يونايتد في شباك ليفربول

وسجل بريان مبويمو هدف مانشستر يونايتد في شباك ليفربول بالدقيقة الثانية من تصويبة بقدمه اليمنى.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

الدفاع: برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبيرخ - ماك أليستر.

الهجوم: كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول

حراسة المرمى: ليمنس

الدفاع: دي ليخت - لوك شو - ماجواير

الوسط: دالوت - ماونت - برونو فرنانديز - كاسيميرو - أمادا تراوري

الهجوم: مبويمو - كونيا

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

وكان ليفربول تعرض للهزيمة من تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، أما مانشستر يونايتد كان قد تغلب على سندرلاند بهدفين دون مقابل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ومانشستر يونايتد يملك 10 نقاط في المركز 11.

ويتواجد آرسنال في الصدارة بـ 19 نقطة بعدما تغلب على فولهام بهدف دون مقابل، مساء السبت بالجولة الثامنة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 16 نقطة حيث تغلب على إيفرتون بهدفين دون مقابل.

